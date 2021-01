January 21, 2021 11:15 ET

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse af 4. januar 2021 offentliggør ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed tegningsforløb i afdelingerne INDEX Bæredygtige USA kl og INDEX Bæredygtige Europa KL i Værdipapirfonden Sparindex.



Afdeling ISIN Tegningskurs Antal stk. Formue Antal investorer INDEX Bæredygtige Europa KL



DK0060748044



100,25 191.224 stk. 19.170.206,00 kr. 67 Bæredygtige USA KL



DK0060748200



100,06 185.798 stk. 18.590.948,88 kr. 66

Afdelingerne forventes at have første handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 25. januar 2021.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Niels Solon

Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg