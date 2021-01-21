新的数据隐私和数据净室解决方案通过高度监管下数据的变现来创造增长机会，现已通过AFIN的API Exchange市场提供；任命Alvin Tan为亚太区业务开发总监



密苏里州堪萨斯市, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TripleBlind基于高等数学领域的突破成果创造快速、高效和具有成本效益的数据隐私和数据净室解决方案。该公司今天宣布，其解决方案现已面向南亚和澳大利亚大部分地区的企业提供。TripleBlind让企业能够实施最新的数据隐私标准，如新加坡的《个人数据保护法案》（PDPA），现已首先通过东盟金融创新网络（AFIN）的API Exchange（APIX）市场提供。

“预计从现在起到2030年，东盟经济体的GDP将翻一番，达到4万亿美元，新增1.4亿消费者，占全球消费者的16%，” TripleBlind联合创始人兼首席执行官Riddhiman Das表示， “我们看到一个与企业合作的绝佳机会，对企业拥有的受监管数据加以利用并变现，以利用这一增长所带来的机会。”

TripleBlind致力于亚太市场

亚太企业已经认识到，企业有可能利用所有可用数据发展业务，并在同时遵守各国日益复杂和严格的数据保护和网络安全合规要求。TripleBlind技术平台的独特性质使各组织能够始终遵守PDPA、欧盟《通用数据保护条例》和其他地区性的数据驻留法规。

此外，为推动TripleBlind在亚太地区的业务扩张，该公司任命Alvin Tan为亚太地区业务开发总监。Alvin在亚洲、澳大利亚和美国拥有近十年的销售和商业战略制定、执行和管理经验。

“预计到2025年，全球数据总量将达到175ZB；亚太市场尚未开发的大量数据能够为世界各地的企业创造前所未有的增长机会”，Tan表示， “TripleBlind提供下一代加密型高效且可扩展的数据隐私和虚拟净室解决方案，使亚太金融机构能够提供保护原始数据的隐私和安全性确保始终遵守各种监管标准。”

与AFIN的APIX市场合作

TripleBlind最初将通过APIX Marketplace提供，这是一个基于云技术的全球平台，让金融机构和金融科技公司能够通过一个汇整而成的全球性市场建立相互联系，合作设计实验方案，并以较低的成本快速部署创新解决方案。它还包括APIX全球金融科技市场（Global Fintech Marketplace），其会员可通过这个市场提出业务问题构想并寻找预先构建的解决方案。

TripleBlind的作用

IBM估计，出于政府监管和隐私方面的考虑，各企业不愿与其他公司共享的数据占到其数据总量的93%。TripleBlind可将这些“暗数据”转化为有价值的收入来源，同时不会造成风险或责任，使新的AI/ML/分析应用成为可能。TripleBlind可让企业开展协作，在无需解密的前提下通过规管下的私有数据获得新见解。

TripleBlind的下一代加密型、高效且可扩展的数据隐私和数据净室解决方案取代了目前解决这一问题的三种最常见的解决方案，即：抑制协作的复杂法律合同、数据匿名化和识别解决方案，以及同态加密、差分隐私和安全飞地等技术。

潜在的市场利益

TripleBlind快速高效且具有成本效益的数据隐私和数据净室解决方案在广泛的应用领域开启新的机遇，例如：

有竞争力的金融机构可以为共同利益而展开合作，如开发更好的反洗钱举措和以及彼此间数据的私密使用，以全面减少欺诈并实现更高的合规水平，

位置偏远的医院现在可以安全地使用复杂的诊断算法，也能够更容易地执行当地和地区性隐私标准，

航空公司等复杂设备运营商可以预测发动机等复杂系统的使用寿命，并利用供应链零件供应商数据等以前无法获取的信息来改善预测分析。



要获知有关TripleBlind亚太市场产品提供情况的更多信息，请通过 alvin@tripleblind.ai或LinkedIn联系Alvin Tan。

关于TripleBlind

TripleBlind通过高等数学领域获得专利的突破成果为各组织提供相关能力，以便针对PII和PHI以及纳税申报和银行交易等任务关键型企业数据实现共享、利用以及变现。它释放了由于隐私担忧和监管要求而无法获取且未能变现的企业存储数据，目前这些数据的总量约105拍字节。通过TripleBlind，决策者可更快获得更深入见解，创造更佳建模和分析，并与客户、合作伙伴甚至竞争对手开展更有效的合作，从而为组织创造新的收入，同时使企业得以执行HIPAA、GDPR和PDPA等当前监管标准。

如需更多信息，请访问tripleblind.ai。

联系方式

Victoria Guimarin

UPRAISE（TripleBlind营销及公关）

tripleblind@upraisepr.com

415.397.76600