新的資料私隱及淨室解決方案透過使用高度監管的數據營利來創造增長機會，現可透過 AFIN 的 API 交易所市場獲得；此外，公司任命 Alvin Tan 為亞太區業務發展總監



密蘇里州堪薩斯城 , Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TripleBlind 基於高等數學的突破，創建快速、高效及具成本效益的資料私隱及淨室解決方案，今天宣佈向在南亞及澳洲大部分地區營運的企業提供。TripleBlind 使企業能夠遵守最新的資料私隱標準，例如新加坡的《個人資料保護法案》 (PDPA) ，並首先可透過東盟金融創新網絡 (AFIN) API 交易所 (APIX) 市場獲得。

TripleBlind 聯合創始人兼行政總裁 Riddhiman Das 表示：「預計從現在到 2030 年，東盟經濟體的 GDP 將增長一倍，達到 4 萬億美元，新消費者數量達 1.4 億，佔全球消費者的 16%。我們看到與企業合作的絕佳機會，可以利用它們所擁有的監管數據及使用其營利，從而善用這種增長所創造的機會。」

TripleBlind 致力服務亞太區

亞太區企業可利用所有可用的數據，同時努力遵守各國日益複雜及嚴格的資料保護及網絡安全合規性，以實現發展其業務的可能性。TripleBlind 技術平台的獨特性質使組織能夠遵守 PDPA、一般資料保護法規 (GDPR) 及其他區域資料駐留法規。

此外，為推動 TripleBlind 進軍亞太區，公司任命 Alvin Tan 為亞太區業務發展總監。Alvin 在亞洲、澳洲及美國擁有近十年的發展、執行及管理銷售，以及業務策略的經驗。

Tan 表示：「預計到 2025 年，全球數據總量將激增至 175 ZB；亞太區市場尚未開發的數據量巨大，有能力為全球各地的企業創造前所未有的增長機會。TripleBlind 的下一代加密、高效且可擴展的資料私隱及虛擬淨室解決方案，透過保持原始數據的私隱及安全性，使亞太金融機構能夠遵守不同的監管標準。」

與 AFIN 的 APIX 市場協作

TripleBlind 將首先透過 APIX 市場提供，這是一個雲端全球平台，使金融機構及金融科技公司能夠在精選的全球市場上相互發現、協作設計實驗，並以更低成本快速部署創新解決方案。它還包括 APIX 全球金融科技市場，讓會員可以構思業務問題並搜尋預先構建的解決方案。

TripleBlind 如何運作

IBM 估計，由於政府監管及私隱問題，企業不願意出於協作目的與其他公司分享 93% 的數據。TripleBlind 可以將這些「暗數據」轉變成有價值的收入來源，而不會引入風險或責任，從而實現新穎的人工智能／機器學習／分析應用。TripleBlind 使企業無需解密即可透過受監管的私人資料進行協作及獲得新見解。

TripleBlind 的下一代加密、高效且可擴展的資料私隱及數據淨室解決方案取代了三個最常見的現有解決方案：阻礙協作的複雜法律合約、數據匿名化及識別解決方案，以及同態加密、差分私隱及安全區等其他技術。

潛在的市場效益

TripleBlind 快速、高效且具成本效益的資料私隱及數據淨室解決方案，可為各種應用帶來新機遇，例如：

相互競爭的金融機構能夠協作以實現互惠互利，例如開發更好的反洗錢解決方案，以及私下使用彼此的數據以整體減少詐騙數量及實現更高程度的合規性；

偏遠的醫院現在能以安全的方式獲得複雜的診斷演算法，並更容易遵守當地及地區的私隱標準；

複雜設備的營運商（例如航空公司）可以預測複雜系統（例如引擎）的使用壽命，並利用先前無法取得的數據（例如供應鏈零件供應商的數據），以改善預測分析。



如欲進一步了解 TripleBlind 為亞太區市場提供的產品，請透過 alvin@tripleblind.ai 或 LinkedIn 聯絡 Alvin Tan。

關於 TripleBlind

TripleBlind 在高等數學領域機構中取得專利突破，能夠分享、利用監管數據及使用其營利，這些數據包括 PII 及 PHI，以及關鍵任務企業數據，例如報稅表及銀行交易資料。它可以釋放當今企業儲存的約 105 PB 數據，這些數據由於私隱問題及法規而無法存取及用於營利。憑藉 TripleBlind，決策者可以更快獲取更深入的見解、建立改進的建模及分析，並與客戶、合作夥伴甚至競爭對手更有效協作，從而為企業創造新收入，同時使企業能夠遵守現有的監管標準（例如 HIPAA、GDPR 及 PDPA）。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 tripleblind.ai。

聯絡人：

Victoria Guimarin

UPRAISE Marketing + Public Relations（代表 TripleBlind）

tripleblind@upraisepr.com

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