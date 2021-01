ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

Société anonyme au capital de 14.234.997,50 euros

Siège social : Spaces Les Halles - 40, rue du Louvre 75001 Paris

RCS Paris B 602 036 782

C o m m u n i q u e

Mise à disposition du rapport financier annuel

Exercice 2019

Paris, le 21 janvier 2021





Suite à l’arrêté des états financiers sociaux et consolidés le 15 janvier 2021 par l’Administrateur Provisoire, assisté de l’Administrateur Judiciaire, le Rapport Financier Annuel 2019 de la société ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR (ci-après la « Société ») a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») et publié sur le site de la Société, le 21 janvier 2021.

Les documents suivants sont intégrés dans le Rapport Financier Annuel 2019 :

La déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport ;

Les comptes annuels ;

Les comptes consolidés ;

Le rapport consolidé de gestion du Conseil d’administration et ses annexes, établis par l’Administrateur Provisoire, assisté de l’Administrateur Judiciaire ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions présentées à l’assemblée générale, établi par l’Administrateur Provisoire, assisté de l’Administrateur Judiciaire ;

Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes sociaux comprenant le rapport des commissaires aux comptes sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le rapport des contrôleurs légaux sur les comptes consolidés.

Le Rapport Financier Annuel 2019 est disponible sur le site de la Société ( http://www.eem-group.com , section Rapports annuels) et sur le site de l’AMF ( www.amf-france.org ). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société : Spaces Les Halles - 40, rue du Louvre 75001 Paris.

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (immobilier, papier, casinos) est coté sur le marché Eurolist C NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000035719).

Electricité et Eaux de Madagascar détient la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuse - SAIP, agissant directement et indirectement via la SNC Paris Croix des Petits Champs, et la SARL Les Vergers, société immobilière ayant la qualité de marchand de biens. Electricité et Eaux de Madagascar détient une participation dans Gascogne qui en fait un des plus importants actionnaires de cette société cotée sur Eurolist C, et une participation dans la Société Française de Casinos - SFC.

