Rackspace Technology, Inc.

January 21, 2021 13:43 ET

January 21, 2021 13:43 ET

LONDON, Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, wurde von Open Clouds for Research Environments (OCRE), dem neuen Beschaffungs-Framework von GEANT, ausgewählt, um AWS-Lösungen (Amazon Web Services) für europäische Forscher bereitzustellen.



GEANT, eines der weltweit größten Forschungs- und Bildungsnetzwerke, hat sich im Rahmen der OCRE-IaaS+-Ausschreibung für kommerzielle Cloud-Services für Rackspace Technology entschieden. Die Cloud-Services sollen Forschungseinrichtungen und Universitäten dabei unterstützen, ihre IT-Umgebungen in die Cloud zu verlagern.

Bisher wurden europäische Forscher und Bildungseinrichtungen durch fehlende Beschaffungs-Frameworks und technische Kompetenzen in ihrer digitalen Transformation gebremst. Als Ergebnis des OCRE-Projekts kann die starke Nachfrage nach kommerziellen Cloud-Services jetzt gedeckt werden. Organisationen, die in 38 Ländern in ganz Europa tätig sind und AWS-Lösungen nutzen möchten, können jetzt von dem Fachwissen von Rackspace Technology profitieren, das durch 14 AWS-Kompetenzen und 1.600 Zertifizierungen belegt ist.

„Europäische Forschungseinrichtungen und Universitäten möchten ihren Übergang in die Cloud beschleunigen, und das OCRE-Projekt beseitigt Hindernisse und schafft damit eine nahtlose Verbindung zum IT-Ökosystem“, so Mahesh Desai, Chief Relationship Officer, EMEA, bei Rackspace Technology.

„Rackspace Technology verfügt über ein außergewöhnliches Know-how im Bereich Managed Services in der AWS-Cloud-Umgebung und hat damit für Kunden in der EMEA-Region äußerst wertvolle Ergebnisse erzielt. Als integraler Partner von AWS freuen wir uns sehr, diese Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Möglichkeiten mithilfe der Cloud zu optimieren.

Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie hier .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.