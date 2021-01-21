比利时根特和北卡罗来纳州三角研究园, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 变革型粮食作物保护公司Biotalys NV今天宣布，该公司已将其首款基于蛋白质的生物防控产品Evoca™提交美国环境保护署（EPA）审批。获EPA注册后，这种生物防治产品将为美国水果和蔬菜种植者提供一种对抗主要作物病害新方法，以最大限度地提高产量，延长收获后的保存期并大幅降低残留物水平。



“Biotalys十分高兴能够启动其首款产品的EPA注册流程。虽然Evoca针对灰霉病和白粉病等植物病害，但我们也在利用技术平台的灵活性，推进具有新型作用机制的广泛产品管线，以安全可靠的方式解决整个食品价值链中的关键作物病虫害，”Biotalys首席运营官Luc Maertens表示。

Evopa将帮助种植者有效控制田间及粮食价值链中的关键病原体，以保护收获后的水果和蔬菜，延长保质期，并减少腐败和粮食损失。凭借新的作用机制和良好的安全特性，Evoca为种植者提供额外的轮流使用选项，以更具可持续的方式管理抗药性。

此次审批申请是在Biotalys针对Evoca完成广泛的田间产品开发计划和监管研究之后提交的。在有效控制水果和蔬菜作物中的关键病原体方面，全球200多次田间和温室试验显示出高度的一致性。在本次提交并获得监管批准之后，Biotalys有望在2022年末在美国部分地区推出Evoca。

Biotalys将自行进行国际注册，完全保留所有权利。根据Evoca的进入市场战略，在美国提交审批后，该公司将在欧盟提交申请。在拉丁美洲和亚洲主要农业市场的注册将在未来适时进行。

Evopa™：待注册。此产品目前未在美国注册以供销售或使用，也未上市销售。

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