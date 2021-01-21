比利時根特及北卡羅來納州三角地科技園, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是一家銳意變革的食品及農作物保護公司，今天宣佈已將其首個蛋白質生物防治產品 Evoca™ 提交給美國國家環境保護局 (EPA) 以供批准。這款生物防治產品現正等待註冊完成，將為美國蔬果種植者提供對抗主要疾病的新方法，以便可盡量提高產量及延長收穫後的保質期，同時大幅降低殘留物的含量。



Biotalys 營運總監 Luc Maertens 表示：「Biotalys 很高興開始 EPA 的註冊流程。雖然 Evoca 針對灰葡萄孢菌和白粉病等疾病，但我們仍在利用技術平台的靈活性來開發具有新作用模式的產品，以安全和可靠的方式解決食品價值鏈的主要農作物害蟲和疾病。」

Evoca 將協助種植者有效控制田間及食品價值鏈中的主要病原體，以保護收穫後的蔬果、延長保質期並減少腐爛和食物損失。憑藉其新的作用模式和良好的安全性，Evoca 為種植者提供更多輪作選擇，以更可持續的方式管理抗病問題。

提交申請前，Biotalys 已成功對 Evoca 完成廣泛的田間產品開發計劃和相關監管研究。全球 200 多個田間和溫室試驗表明，Evoca 在有效控制蔬果作物中主要病原體方面具有高度一致性。在已提交申請及只待監管部門批准的前提下，Biotalys 有望於 2022 年下半年向美國市場的特定區域推出 Evoca。

Biotalys 將自行進行國際註冊，並保留所有權利的完全所有權。公司在向美國提交申請後，將向歐盟提交申請，以與 Evoca 的進入市場策略保持一致。拉丁美洲和亞洲的主要農業市場將於未來註冊。

Evoca™：待註冊。本產品目前並未在美國出售或使用，亦未可供出售。

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