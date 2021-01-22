纽约, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转发自InvestorWire--创新型企业传播代理和多元化内容发布商InvestorBrandNetwork（“IBN”）今天通过一份InvestorWire全球新闻稿（已译作12种语言56个国家发布）回顾了其2020年里程碑并提供了2021年发展规划概要。

如需了解更多详细信息，请查看英文版原文：https://IBN.fm/2020Recap

IBN自2006年通过其首个品牌进入传播领域以来，已实现了持续的转变性增长。今天，IBN已拥有超过50个品牌以及包括数百万关注者在内的社交媒体受众群。为超过500家客户合作伙伴提供服务的可靠往绩突出显示了IBN对上市公司和私人企业提供的无与伦比的价值主张，而包括5000多家关键联合合作伙伴的广泛网络则为其提供了支持。

2020年全年，IBN继续扩展其受众及联合网络，同时帮助数量不断增多的客户合作伙伴应对前所未有的挑战。最显著的增长领域包括：

  • 针对高管和IR公司的播客解决方案 – 迄今为止，IBN已经制作并向众多播客目录（包括Apple Podcasts、Spotify、iHeartRadio和Stitcher）分发了超过485集内容。
  • 分发音频新闻稿和访谈内容–IBN在2020年共计推出了六个新的播客频道。2021年，IBN将推出The Bell2Bell Podcast，这将是获取快速发展行业的资讯性内容更新以及行业高管专访的一个首要渠道。
  • 更多的虚拟投资者活动 –随着疫情期间会议采用数字化方式，IBN的相关活动报道从实地报道无缝过渡到虚拟报道。IBN对2020年全年的众多虚拟投资者活动进行了报道，为参与这些展会的公众公司和私人企业提供了更多资讯。
  • Apple TV、Roku和90多家其他OTT网络– IBN的联合网络于 2020年实现扩展，增加了获得普遍使用的流媒体频道，包括热门Over The Top（OTT）媒体解决方案平台，如：RokuAmazon Fire TV
  • 其他品牌 – IBN凭借针对特定受众的专业品牌获得了极高的用户参与率。IBN于2020年宣布推出新品牌，以包括众多前景良好企业的快速发展行业部门为目标，相关企业包括PsychedelicNewsWireMiningNewsWireBioMedWire等。
  • 推出InvestorWire– 作为IBN新推出的新闻稿通讯社服务，InvestorWire提供全面的通讯社补充服务，以及多项独家优势，包括新闻稿提升、通过InvestorNewsBreaks的后续报道，以及“白手套”发布服务。

要了解IBN超过15年来的发展历程，请查看时间线图示： https://IBN.fm/TimeLine

关于InvestorBrandNetwork

InvestorBrandNetwork（“IBN”）由在超过15年的时间里陆续向公众投资者推出的金融品牌组成。通过IBN，我们积累了由数百万社交媒体关注者组成的受众群体。这些独特的投资者品牌力求满足不断增长的客户合作伙伴群体的独特需求。IBN将继续扩展我们极具影响力产业的品牌网络，充分利用专业化专家团队的知识和活力，为我们不断多元化的客户群体提供服务。

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