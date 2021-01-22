纽约, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转发自 InvestorWire --创新型企业传播代理和多元化内容发布商 InvestorBrandNetwork （“IBN”）今天 通过一份 InvestorWire全球 新闻稿（已译作 12种语言 向 56个国家 发布）回顾了其2020年里程碑并提供了2021年发展规划概要。



如需了解更多详细信息，请查看英文版原文： https://IBN.fm/2020Recap

IBN自2006年通过其首个品牌进入传播领域以来，已实现了持续的转变性增长。今天，IBN已拥有超过 50个品牌 以及包括 数百万关注者在内 的社交媒体受众群。为超过 500家客户合作伙伴 提供服务的可靠往绩突出显示了IBN对上市公司和私人企业提供的无与伦比的价值主张，而包括 5000多家关键联合合作伙伴 的广泛网络则为其提供了支持。

2020年全年，IBN继续扩展其受众及联合网络，同时帮助数量不断增多的客户合作伙伴应对前所未有的挑战。最显著的增长领域包括：

要了解IBN超过15年来的发展历程，请查看时间线图示： https://IBN.fm/TimeLine

关于InvestorBrandNetwork

InvestorBrandNetwork （“IBN”）由在超过15年的时间里陆续向公众投资者推出的金融品牌组成。通过IBN，我们积累了由数百万社交媒体关注者组成的受众群体。这些独特的投资者品牌力求满足不断增长的客户合作伙伴群体的独特需求。IBN将继续扩展我们极具影响力产业的品牌网络，充分利用专业化专家团队的知识和活力，为我们不断多元化的客户群体提供服务。

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