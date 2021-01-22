紐約, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 InvestorWire -- InvestorBrandNetwork（下稱「IBN」）是一家創新的企業傳訊機構和多元化的內容分銷商，今天宣佈透過 InvestorWire Global Release 將其 2020 年的里程碑及 2021 年計劃的概述翻譯 12 種語言，發佈至全球 56 個國家／地區

如欲了解更多詳情，請於此處瀏覽完整的英文版公告：https://IBN.fm/2020Recap

IBN 在 2006 年以其第一個品牌在通訊領域崛起，已錄得持續和轉型的增長。今天，IBN 擁有包括 50 多個品牌的產品組合，並擁有包括數百萬關注者的集體社交媒體受眾。IBN 為500 多名客戶合作夥伴提供服務的成績有目共睹，突出其對公營和私人公司無與倫比的價值主張，其龐大的網絡由 5,000 多個關鍵聯合合作夥伴組成

在整個 2020 年，IBN 繼續擴大其受眾和聯合網絡，同時協助不斷增多的客戶合作夥伴克服前所未有的挑戰。最值得注意的增長領域包括：

  • 為行政人員和投資者關係公司而設的播客解決方案 – 截至目前為止，IBN 已為許多播客目錄（如 Apple Podcasts、Spotify、iHeartRadio 和 Stitcher）製作和分發超過 485 個節目。
  • 分發 Audio Press 的內容和採訪 – IBN 在 2020 年推出了六個新的播客頻道。在 2021 年，IBN 將推出 Bell2Bell 播客，這是受眾獲得最新資訊更新的主要目的地，並將與快速發展行業的行政人員進行獨家採訪。
  • 更多虛擬投資者活動 – IBN 在疫情期間進行數碼會議時，無縫從現場活動報導過渡至虛擬活動報導。IBN 報導 2020 年所有虛擬投資者活動，為參與這些節目的公營和私人公司提供額外的觸及率。
  • Apple TV、Roku 和 90 多個 OTT 網絡 – IBN 的聯營網絡於 2020 年擴展至流行串流媒體頻道，包括熱門媒體解決方案平台（如 RokuAmazon Fire TV）。
  • 其他品牌 – IBN 設有專門為特定受眾而設的品牌，現已取得極高的參與率。在 2020 年，IBN 宣佈推出以快速發展領域為目標的新品牌，這些公司包括 PsychedelicNewsWireMiningNewsWireBioMedWire
  • 推出 InvestorWire – IBN 的全新新聞稿發佈服務 InvestorWire，提供完整的發佈輔助服務，並透過 InvestorNewsBreaks 提供獨家優惠（如新聞稿增強服務、追蹤報導和週到而優質的分發服務）。

如欲進一步了解 IBN 超過 15 年的歷史，請瀏覽圖示時間表：https://IBN.fm/TimeLine

關於 InvestorBrandNetwork

InvestorBrandNetwork（「IBN」）由超過 15 年來向投資公眾推出的多個受信任金融品牌組成。透過 IBN，我們至今已吸引數百萬名社交媒體關注者的集體觀眾。這些獨特的投資者品牌旨在滿足不斷增長的客戶合作夥伴群的獨特需求。IBN 將繼續擴大我們的品牌影響力網絡，並利用專業的專家團隊知識和能量為不斷增長的客戶群提供服務。

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