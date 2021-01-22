紐約, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 InvestorWire -- InvestorBrandNetwork （下稱「IBN」）是一家創新的企業傳訊機構和多元化的內容分銷商，今天宣佈 透過 InvestorWire Global Release 將其 2020 年的里程碑及 2021 年計劃的概述翻譯 為 12 種語言 ，發佈至全球 56 個國家／地區 。



如欲了解更多詳情，請於此處瀏覽完整的英文版公告： https://IBN.fm/2020Recap

IBN 在 2006 年以其第一個品牌在通訊領域崛起，已錄得持續和轉型的增長。今天，IBN 擁有包括 50 多個品牌 的產品組合，並擁有包括 數百萬關注者的集體社交媒體受眾 。IBN 為 500 多名客戶合作夥伴 提供服務的成績有目共睹，突出其對公營和私人公司無與倫比的價值主張， 其龐大的網絡由 5,000 多個關鍵聯合合作夥伴組成 。

在整個 2020 年，IBN 繼續擴大其受眾和聯合網絡，同時協助不斷增多的客戶合作夥伴克服前所未有的挑戰。最值得注意的增長領域包括：

如欲進一步了解 IBN 超過 15 年的歷史，請瀏覽圖示時間表： https://IBN.fm/TimeLine

關於 InvestorBrandNetwork

InvestorBrandNetwork （「IBN」）由超過 15 年來向投資公眾推出的多個受信任金融品牌組成。透過 IBN，我們至今已吸引數百萬名社交媒體關注者的集體觀眾。這些獨特的投資者品牌旨在滿足不斷增長的客戶合作夥伴群的獨特需求。IBN 將繼續擴大我們的品牌影響力網絡，並利用專業的專家團隊知識和能量為不斷增長的客戶群提供服務。

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