VIDELIO renforce son activité Cruise.

VIDELIO, communiqué de presse, 22 janvier 2021.

VIDELIO, leader français du marché de l’intégration audiovisuelle annonce l’acquisition de 100% des parts de l’activité Entertainment du Groupe finlandais Wärtsilä.

Wärtsilä Entertainment intervient dans le domaine du design, de la fabrication, de l’ingénierie et de l’intégration de systèmes « entertainment » pour les bateaux de croisière et les parcs à thème.

L’activité Wärtsilä Entertainement créée en 2015 suite à l’acquisition de L-3 Communications MSI, emploie 173 collaborateurs répartis dans 5 pays dont la majorité est basée à Emden en Allemagne. Son chiffre d’affaires 2020 est d’environ 50 millions d’euros.

“Nous sommes ravis d’être parvenus à un accord pour vendre l’activité Entertainment de Wärtsilä à VIDELIO qui est un acteur reconnu sur ce marché et sommes convaincus de la complémentarité de nos offres combinées et de leur capacité à servir encore mieux les clients. » déclare Tamara de Gruyter, Présidente de Wärtsilä Marine Systems et Directrice de « Portfolio Business ».

Pour Robert Léon, Président du Conseil de Surveillance de VIDELIO : « L'activité Wärtsilä Entertainment est créatrice de synergies avec notre offre existante et la complète. Nous avons désormais la possibilité de servir des clients nouveaux ou existants grâce à un portefeuille plus large de compétences et de savoir-faire. Cette acquisition est parfaitement en ligne avec notre plan stratégique et accélère notre développement international, particulièrement en Allemagne ».

La transaction devrait se conclure dans le courant du mois d’avril 2021 après la levée des conditions suspensives habituelles pour ce type de transaction.

Cette acquisition est financée par une ligne de crédit senior syndiquée.

A propos de VIDELIO

Fort d’un savoir-faire unique dans l’univers de l’intégration audio-vidéo, VIDELIO accompagne les entreprises, les créateurs d’événements, les acteurs médias et les armateurs de bateaux de croisières à chaque étape de leur transformation. De la phase de conseil au choix des technologies en passant par le déploiement et la conduite du changement, notre métier est de concevoir, intégrer et opérer, sur site ou dans le Cloud, des solutions audiovisuelles et collaboratives innovantes.

Le Groupe emploie 920 collaborateurs dans 7 pays. VIDELIO a réalisé un chiffre d’affaires de 247 millions d’euros en 2019. La société est cotée sur le marché Euronext de Paris.

www.videlio.com

A propos de Wärtsilä

Wärtsilä est un leader global des “Smart Technologies“ et solutions complètes de cycles de vie pour le marché de la marine et de l’énergie. En mettant l’accent sur l’innovation durable, l’excellence opérationnelle et l’analyse Data, Wärtsilä optimise la performance environnementale et économique des navires et centrales électriques de ses clients. En 2019, Wärtsilä a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros avec environ 19 000 collaborateurs. L’entreprise opère sur 200 sites dans plus de 80 pays dans le monde. Wärtsilä est cotée au Nasdaq d’Helsinki.

www.wartsila.com

Contacts pour plus d’information sur ce communiqué.

Contact relations investisseurs VIDELIO

Gwénaëlle de Chambure

Directrice administrative et financière

gdechambure@videlio.com

Mr Atte Palomäki

Executive Vice President, Communications, Branding & Marketing

Wärtsilä Corporation

Tel: +358 10 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

Wartsila Investor relations contact:

Ms Natalia Valtasaari

Vice President, Investor Relations

Wärtsilä Corporation

Tel. +358 10 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com

