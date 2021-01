AUSTIN, Texas, 22 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) annonce que son traitement candidat à base d'anticorps True Human™ contre la maladie COVID-19 pourrait également être utilisé contre le virus mutant de celle-ci qui a récemment émergé au Royaume-Uni et qui se propage maintenant rapidement à travers les États-Unis. Le virus mutant de la maladie COVID-19 comporte des altérations de la protéine Spike qui rendraient le virus plus contagieux, et ces mutations pourraient également permettre au virus d'échapper aux vaccins ou traitements existants. Le traitement candidat de XBiotech cible spécifiquement la protéine Spike du virus et neutralise fortement la capacité du virus à infecter les cellules. La société a analysé son traitement candidat contre la maladie COVID-19 concernant sa capacité à se lier à la protéine Spike du virus mutant de la COVID-19 et il a été démontré qu'il possédait la même affinité élevée pour la protéine Spike du virus original et du virus mutant de la COVID-19. Ces découvertes fournissent des preuves rapides et convaincantes que le traitement candidat True Human™ de XBiotech, qui était très efficace pour neutraliser la souche originale de la maladie COVID-19, pourrait être tout aussi efficace pour neutraliser la souche mutante du virus.



Le nouveau virus mutant de la maladie COVID-19 a subi des changements qui incluent de petites différences dans la protéine Spike du virus. Les scientifiques de XBiotech ont utilisé une méthode révolutionnaire faisant appel à l'interférométrie de bio-couche pour analyser la liaison de son anticorps True Human™ contre la maladie COVID-19 avec la protéine Spike de la souche mutante. Ces études ont montré que l'anticorps s'était lié à la protéine Spike mutante avec la même affinité élevée qu'au virus original de la maladie COVID-19.

Sushma Shivaswamy, Ph.D., directrice scientifique de XBiotech, a commenté : « Nous sommes extrêmement ravis que notre traitement à base d'anticorps ait la capacité de traiter cette nouvelle souche, encore plus contagieuse, du virus. Je salue le travail acharné et le dévouement de nos scientifiques qui travaillent sans relâche pour répondre aux besoins émergents de cette pandémie tout en nous maintenant sur la bonne voie concernant d'autres maladies importantes. »

La société a précédemment annoncé que son traitement candidat True Human™ pour la COVID-19, isolé d'un patient réel qui s'était remis de l'infection, avait permis de neutraliser le virus à des concentrations environ quatre fois supérieures à celles des anticorps actuellement approuvés par la FDA dans le cadre de l'autorisation d'utilisation d'urgence.

En raison de son taux de transmission plus élevé, le virus mutant de la maladie COVID-19 pourrait rapidement devenir la forme dominante du virus aux États-Unis. Le CDC prédit en fait que le nouveau variant sera la principale cause d'infection par la COVID aux États-Unis d'ici mars 2021. Un traitement pouvant être utilisé à la fois contre la maladie COVID-19 et les souches mutantes du virus pourrait être d'une importance cruciale alors que le virus mutant se propage. La société a conçu des lignées cellulaires pouvant être produites et est prête à établir des processus de fabrication pour le développement clinique si nécessaire.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies en utilisant les anticorps naturels des patients immunisés contre certaines maladies. L'utilisation de l'immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments permet de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies.

Le 30 décembre 2019, XBiotech a commercialisé un anticorps True Human™ bloquant l'IL-1⍺ qui a été utilisé avec succès dans plusieurs essais cliniques. La vente de l'anticorps a généré 750 millions de dollars payés au comptant et jusqu'à 600 millions de dollars en paiements échelonnés potentiels. La société a conservé le droit de poursuivre le développement des anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺ pour tous les domaines de la médecine autres que la dermatologie. Alors que la société se concentrait auparavant sur un unique anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺, elle prévoit maintenant de développer plusieurs produits candidats, qui cibleront l'IL-1⍺ dans des domaines médicaux spécifiques.

Outre la commercialisation récente de son anticorps anti-IL-1⍺, XBiotech dispose maintenant d'autres sources de revenu. Le 1er janvier 2020, XBiotech a commencé à utiliser sa technologie de fabrication brevetée afin de produire un médicament clinique pour une société pharmaceutique de premier plan dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de deux ans. En outre, XBiotech assure des opérations de recherche sous contrat dans le cadre d'essais cliniques en vue de mener deux grandes études cliniques de phase II en double aveugle et contrôlées par placebo. La puissance financière générée par ses opérations commerciales et contractuelles permet à XBiotech d'étendre à la fois le développement de produits anti-IL-1⍺ et ses programmes ciblant les maladies infectieuses.

Pour accélérer le développement de son portefeuille, la société étend son centre de recherche et de fabrication existant, et prévoit de construire un nouveau centre de recherche et développement de près de 3 000 m2 dédié aux maladies infectieuses sur son site de 19 hectares à Austin, au Texas, qui est pleinement détenu par la société. L'agrandissement et le nouveau bâtiment s'ajouteront à l'actuelle installation personnalisée de R&D et de fabrication combinée de plus de 3 000 m2 qui existe déjà sur le campus. XBiotech possède un campus de 19 hectares, et toutes les structures qui s'y trouvent, sans endettement et envisage de nouvelles extensions des installations. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont les seuls anticorps disponibles dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. (Contrairement à tous les anticorps disponibles dans le commerce « humanisés » ou « entièrement humains », les anticorps True Human™ de XBiotech proviennent directement de la réponse immunitaire humaine naturelle à des maladies spécifiques, sans modification, et ont ainsi montré ne pas provoquer d'immunogénicité.) Grâce à des programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d’exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.