NEW YORK, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- InvestorBrandNetwork („IBN“), eine innovative Agentur für Unternehmenskommunikation und Distributor diversifizierter Inhalte, gibt heute über eine InvestorWire Global-Pressemitteilung, die in 12 Sprachen übersetzt und in 56 Ländern veröffentlicht wird, eine Zusammenfassung der Meilensteine im Jahr 2020 und einen Überblick über die Pläne für 2021 bekannt.



Seit seinen Anfängen auf dem Kommunikationsmarkt mit seiner ersten Marke im Jahr 2006 konnte IBN ein nachhaltiges und transformatives Wachstum verzeichnen. Heute verfügt IBN über ein Portfolio von mehr als 50 Marken mit einem gemeinsamen Social-Media-Publikum, das mehrere Millionen Follower umfasst. IBNs erfolgreiche Bilanz in der Zusammenarbeit mit über 500 Kunden und Partnern unterstreicht sein unvergleichliches Leistungsversprechen, das sich auf ein ausgedehntes Netzwerk von über 5.000 wichtigen Syndikatspartnern stützt und für börsennotierte und private Unternehmen gleichermaßen wertvoll ist.

Im Laufe des Jahres 2020 hat IBN sein Publikum und sein Syndikatsnetzwerk weiter ausgebaut und gleichzeitig eine wachsende Zahl von Kunden und Partnern dabei unterstützt, die völlig neuen Herausforderungen dieses Jahres erfolgreich zu bewältigen. Zu den wichtigsten Wachstumsbereichen gehören:

Podcast- Lösungen für Führungskräfte und IR-Firmen – Bis heute hat IBN mehr als 485 Episoden produziert und bei zahlreichen Podcast-Anbietern wie Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio und Stitcher veröffentlicht.

– Bis heute hat IBN mehr als 485 Episoden produziert und bei zahlreichen Podcast-Anbietern wie Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio und Stitcher veröffentlicht. Vertrieb von Audio-Pressemitteilungen und Interviews – IBN hat 2020 insgesamt sechs neue Podcast-Kanäle gestartet. 2021 wird IBN den Bell2Bell Podcast starten, Ihre erste Anlaufstelle für informative Updates und exklusive Interviews mit Führungskräften aus dynamischen Branchen.

– IBN hat 2020 insgesamt gestartet. 2021 wird IBN den starten, Ihre erste Anlaufstelle für informative Updates und exklusive Interviews mit Führungskräften aus dynamischen Branchen. Mehr virtuelle Investoren-Events – Da Konferenzen während der Pandemie digital stattfinden, hat IBN einen nahtlosen Übergang von der Live-Event-Berichterstattung zur Berichterstattung über virtuelle Events vollzogen. IBN hat 2020 über zahlreiche eng getaktete virtuelle Investoren-Events berichtet und den teilnehmenden börsennotierten und privaten Unternehmen damit eine höhere Reichweite verschafft.

– Da Konferenzen während der Pandemie digital stattfinden, hat IBN einen nahtlosen Übergang von der Live-Event-Berichterstattung zur Berichterstattung über virtuelle Events vollzogen. IBN hat 2020 über zahlreiche eng getaktete virtuelle berichtet und den teilnehmenden börsennotierten und privaten Unternehmen damit eine höhere Reichweite verschafft. Apple TV, Roku und über 90 weitere OTT-Netzwerke – Das Syndikatsnetzwerk von IBN wurde 2020 erweitert und umfasst jetzt beliebte Streaming-Media-Kanäle, darunter beliebte OTT-Medienplattformen wie Roku und Amazon Fire TV .

– Das Syndikatsnetzwerk von IBN wurde 2020 erweitert und umfasst jetzt beliebte Streaming-Media-Kanäle, darunter beliebte wie und . Neue Marken – Mit speziellen Marken für spezifische Zielgruppen konnte IBN enorme Bindungsraten erzielen. 2020 hat IBN die Einführung neuer Marken angekündigt, die auf dynamische Branchen mit vielversprechenden Unternehmen abzielen, zum Beispiel PsychedelicNewsWire , MiningNewsWire und BioMedWire .

– Mit speziellen Marken für spezifische Zielgruppen konnte IBN enorme Bindungsraten erzielen. 2020 hat IBN die Einführung neuer Marken angekündigt, die auf dynamische Branchen mit vielversprechenden Unternehmen abzielen, zum Beispiel , und . Start von InvestorWire – Der neue Pressedienst von IBN, InvestorWire, bietet neben einem umfassenden Portfolio an Presseagenturservices exklusive Vorteilen wie die Optimierung von Pressemitteilungen, Follow-up-Berichterstattung über InvestorNewsBrea ks und Premium-Distributionsservices.

Das InvestorBrandNetwork („IBN“) umfasst Finanzmarken, die dem Finanzpublikum im Laufe von mehr als 15 Jahren vorgestellt wurden. Mit IBN haben wir in den sozialen Medien ein Publikum von insgesamt mehreren Millionen Followern aufgebaut. Unsere speziellen Investorenmarken sind darauf ausgerichtet, die spezifischen Anforderungen unseres wachsenden Stamms an Kunden und Partnern zu erfüllen. IBN wird unser Markennetzwerk einflussreicher Assets weiter ausbauen und dabei das Wissen und die Energie von spezialisierten Expertenteams nutzen, um unserem zunehmend diversifizierten Kundenkreis zum Erfolg zu verhelfen.

