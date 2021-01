NEW YORK, 22 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- InvestorBrandNetwork (« IBN »), une agence de communication d'entreprise innovante et un distributeur de contenu diversifié, annonce aujourd'hui un récapitulatif de ses événements clés survenus en 2020 et fournit un aperçu de ses projets pour 2021 par le biais d'une publication mondiale InvestorWire traduite en 12 langues dans 56 pays .



Depuis son apparition dans le domaine des communications avec sa première marque en 2006, IBN a enregistré une croissance soutenue et transformatrice. Aujourd'hui, IBN arbore un portefeuille de plus de 50 marques avec un public de médias sociaux collectif qui comprend des millions de followers . L'expérience avérée d'IBN au service de plus de 500 partenaires clients met en avant sa proposition de valeur inégalée pour les entreprises publiques comme privées, renforcée par son vaste réseau de plus de 5 000 partenaires clés de syndication .

Tout au long de l'année 2020, IBN a poursuivi l'expansion de son réseau d'audience et de syndication, tout en aidant une liste croissante de partenaires clients à relever des défis inégalés. Les domaines de croissance les plus notables sont les suivants :

À propos d'InvestorBrandNetwork

L' InvestorBrandNetwork (« IBN ») se compose de marques financières présentées aux acteurs de l'investissement depuis plus de 15 ans. Avec IBN, nous avons attiré un public global composé de millions de fidèles des réseaux sociaux. Ces marques d'investisseurs caractéristiques visent à répondre aux besoins uniques d'une base croissante de clients partenaires. IBN continuera d'étendre son réseau de marques comprenant des propriétés hautement influentes, en tirant parti des connaissances et de l'énergie d'équipes d'experts spécialisées pour servir notre liste de clients de plus en plus diversifiée.

