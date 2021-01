Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce le lancement de la version 9.7 de son logiciel de pilotage, Prima Pilot . Logiciel transverse et disponible sur le cloud, Prima Pilot diminue les coûts de gestion en automatisant les flux opérationnels provenant des différents outils de gestion des sociétés d’assurance. Cette nouvelle version apporte plus d’intelligence dans la répartition des activités entre les gestionnaires et favorise son intégration au cœur du système d’information des sociétés d’assurance.

« Prima Pilot est l’un des grands succès du club Utilisateurs 100% digital de Prima Solutions qui a eu lieu en novembre dernier. Il a confirmé l’intérêt qu’il suscite auprès de nos clients qui recherchent aujourd’hui des solutions technologiques avancées et connectées au cœur de leur système d’information, pour piloter facilement leurs activités au quotidien, améliorer la satisfaction de leurs assurés tout en diminuant les coûts de gestion », indique Hugues Delannoy, président de Prima Solutions.

Connecté via APIs aux diverses plateformes logicielles de Prima Solutions ou à tout autre système de gestion d’assurance ou de réassurance existant dans l’environnement IT du client, Prima Pilot consolide et gère l’ensemble des activités de gestion et les répartit de manière automatique et intelligente entre les gestionnaires.

Prima Pilot, toujours plus ouvert et intégré au système de gestion des sociétés d’assurance

Avec Prima Pilot 9.7, les écrans de pilotage des activités de Prima Pilot sont intégrés et accessibles directement depuis Prima P&C. Les gestionnaires peuvent ainsi avoir une vision complète et globale de l’avancement de leurs activités en un coup d’œil au cœur même de leur outil de gestion.

Un nouvel écran de pilotage pour les managers

L’écran de pilotage de Prima Pilot a été réorganisé pour traiter et visualiser un très grand nombre de domaines d’activités ou d’utilisateurs. Deux visualisations sont disponibles pour les managers : une première globale sur l’ensemble des domaines et des utilisateurs, une seconde détaillée, par drill-down, d’un domaine ou d’un utilisateur.

La distribution équitable et en surcapacité grâce à un puissant algorithme paramétrable

La distribution intelligente et automatique des activités entre les gestionnaires est un des concepts fondamentaux de ce logiciel. Cette distribution est à présent basée sur un principe dit équitable. Les activités sont distribuées par un algorithme en proportion de la capacité de traitement de l’utilisateur ; un gestionnaire ayant une capacité plus grande - en fonction de la complexité et de l’expertise nécessaires aux activités et des disponibilités - aura plus d’activité, en poids, à traiter. De plus, pour palier des pics d’activité temporaires ou saisonniers, Prima Pilot a la capacité d’aller au-delà de la capacité initiale et de traiter la distribution en mode surcapacité.

