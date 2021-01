Environ 262 échantillons provenant des trois premiers sondages ont été envoyés chez ALS Global pour analyse

MONTRÉAL, 22 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse de présenter les résultats préliminaires de son programme de forages de 2 500 mètres sur sa propriété Obalski, détenue en propriété exclusive par TomaGold. Le but de ce programme était de mieux définir la zone A-Po sur deux sections distinctes (450 E et 120 E), distantes horizontalement l’une de l’autre de 330 mètres. Dans le cadre du programme, la Société anticipe que les sondages devraient également traverser d’autres zones minéralisées connues comme les veines A, C et D.

La Société a obtenu des résultats préliminaires positifs du programme en cours, puisque les trois premiers sondages ont recoupé les zones visées, à savoir les zones A, C, D et A-Po. La zone A-Po est particulièrement bien représentée dans les trois sondages avec des passages de sulfures massifs composés de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite, qui, généralement sont contenus dans des veines de quartz-carbonate-chlorite. Ces passages sont de l’ordre de 30 à 60 cm discontinus sur des intervalles pouvant atteindre jusqu’à près de 15 mètres le long de la carotte, le tout inclus dans un gabbro à grains très fins.

Le sondage OBS-20-003 a d’ailleurs intersecté la zone A-Po à une profondeur verticale de 400 mètres. Cette zone reste ouverte verticalement et latéralement. Les observations géologiques réalisées à ce jour démontrent que la zone A-Po montre un potentiel certain et ne font que soutenir l’ajout de forages supplémentaires.

Un total d’environ 262 échantillons incluant des échantillons de contrôle (QA-QC) ont été prélevés et expédiés chez ALS Global à Val-d’Or.

La deuxième partie du programme comportant trois forages a débuté cette semaine et porte sur la section 120 E. Les cibles sont sensiblement les mêmes que celles sur la section 450 E à des profondeurs verticales similaires.

Par ailleurs, la Société prévoit réaliser quelques forages sur Monster Lake Est une fois que les travaux sur Obalski seront terminés. Un permis d’intervention en forêt a été déposé cette semaine auprès du MERN concernant des travaux à réaliser avant la mi-avril. La Société prévoit également effectuer un levé Mag de basse altitude sur Monster Lake Ouest. Le levé se fera avec des lignes de vol espacées aux 50 mètres à une altitude moyenne de 20 mètres au-dessus du sol pour un total de 235 km.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de la propriété Obalski

La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, y compris une concession minière de 33 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au Québec. Découvert en 1928, le gisement Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib Exploration).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attend », « a l'intention », « est attendu », « potentiel », « suggère » ou des variantes de ces mots ou expressions, ou des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne garantissent pas les rendements futurs, et que les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer matériellement, de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.