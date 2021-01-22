中国温州, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 华迪国际集团公司（简称“HUDI”或“公司”）（NASDAQ交易代码：HUDI）作为一家中国领先的工业不锈钢无缝钢管和管材产品的研发和制造商，今天宣布其普通股首次公开上市（“IPO”）的定价。公司此次IPO以每股8.00美元的公开发行价共发行3,125,000股普通股。公司股票将以“HUDI”为交易代码于美国东部时间2021年1月22日起在纳斯达克资本市场开始公开交易。



在不扣除承销商折扣，佣金和发行费用的情况下，公司此次公开募股一共筹集到2500万美元。另外，根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在承销协议日45天内再追加认购最多468,750股的股票。根据惯例成交条件，公司预计此次公开募股在美国东部时间1月26日完成。

Craft Capital Management LLC 和 R.F. Lafferty & Co. Inc. 担任此次IPO的联合簿记管理人，Craft Capital Management LLC担任此次IPO的牵头账簿管理人。华盛资本（Valuable Capital Limited）和申港证券（Shengang Securities Company Limited）担任联席承销商。美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任发行方律师，美国百盛律师事务所（Bevilacqua PLLC）担任Craft Capital Management LLC律师。

本次发行募资将用于（i）产品研发；（ii）市场开拓；（iii）新生产设备采购；（iv）新业务并购；（v）人才招募和培训，及公司资本开支。

有关公司注册上市的申请书(备案号333-248919)已经提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2020年12月30日宣布生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。招股书可以通过Craft Capital Management索取。索取方式可以是电子邮件 skiront@craftcm.com或标准邮件，标准邮件邮寄地址为：377 Oak Street, Suite 402, Garden City, NY 11530。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。

在投资之前，您应阅读最终的招股说明书和公司已经或将要提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于华迪国际集团公司

华迪国际集团公司是一家领先的工业不锈钢无缝钢管产品制造商，在中国二十多个省份拥有广泛的分销机构和网络，在国际钢管行业也有很大影响力。公司产品已出口到美国、墨西哥、泰国、澳大利亚、阿根廷、台湾、印度、菲律宾、阿联酋、加拿大等20个国家和地区。产品广泛应用于油气输送、化工、食品加工、医疗器械、航空航天、锅炉、水利建设、电力、汽车、船舶、造纸、机械等行业。欲了解更多有关该公司的信息，请访问：http://www.huadi.cc/。

前瞻性声明

本新闻稿中有关公司的未来预期、计划和前景展望的陈述构成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划， 目标，目的， 战略， 未来事件，预期业绩，假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“将要”，“想要”， “应该”， “相信”， “预期”， “期待”， “预估”， “估计”或类似的非事实性的文字，特别是关于公司在纳斯达克资本市场的挂牌及完成IPO，都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标， 公司的未来规划， 公司产品或服务的市场需求和用户接受度， 技术更新， 经济走势， 企业的名声和品牌，行业竞争和竞价的影响，相关政策法规，中国宏观经济状况的起伏，公司服务的国际市场情况，以及招股说明书中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。

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