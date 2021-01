Selskabsmeddelelse nr. 52

Fredericia, den 22. januar 2021



Waturu Holding A/S – ændring i bestyrelsen



Ændring i bestyrelsen i Waturu Holding A/S - Thomas Marschall (formand), Anders Skov (bestyrelsesmedlem),

Bjørn Kaare Jensen (bestyrelsesmedlem), fratræder i forbindelse med afholdelsen af en kommende

ekstraordinær generalforsamling, hvor der opstilles nye kandidater.



Information til investorerne



Waturu Holding A/S flytter sig nu ind i en ny fase, hvor selskabet skal have fokus på salg.



Bestyrelsen skal have en stor tak for at have sikret, at selskabet er kommet i mål med udviklingen af en unik

energieffektiv og vandbesparende vandvarmer, som nu produceres i Danmark.



Bestyrelsen skal ligeledes have stor tak for at have udnyttet mulighederne i teknologien til at investere i

datterselskaberne Aquaturu A/S samt Watgen Medical A/S.



Aquaturu A/S udvikler og producerer innovative renseløsninger til produktionsvand indenfor Aquakultur

branchen. En ny type teknologi, som forventes kommercialiseret i 2021.



Watgen Medical A/S, udvikler en ny type sårplejeløsning, som kan sikre at kroniske sårplejepatienter kan

behandle deres sår med bakteriefrit skyllevand. Selskabet har derudover et spændende potentiale med en

teknologi, som forventeligt kan hjælpe patienter med børneeksem.



Waturu har været igennem væsentlige forsinkelser med produktionen af selskabets tankløse vandvarmer,

og måtte i oktober 2020 desværre indse, at børsnoteringen af Aquaturu A/S måtte udskydes. Det på trods

af at selskabet havde solgt 12 MDKK af et udbud på 25-35 MDKK og til en værdisætning på 170 MDKK.



Bestyrelsen overlader et selskab, som står overfor en spændende rejse med færdige produkter, der nu skal

sikre investorerne afkast og fremgang.



På vegne af investorerne skal bestyrelsen have stor tak for at have styret selskabet igennem en meget

udfordrende periode og ledelsen vil sikre en række overleveringsmøder med den kommende bestyrelse,

således at de får den bedste mulige start.

Om Waturu Holding A/S



Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning

eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget

til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er

hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.





Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market



Vigtige links:

Hjemmesiden: www.waturu.dk



Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter



Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/