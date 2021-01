Selskabsmeddelelse nr. 53

Fredericia, den 22. januar 2021



Waturu Holding A/S – indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling





Waturu Holding A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes den 6. februar 2021.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes kl. 11:45 på adressen, Sjællandsgade 32, 7100 Vejle.

BEMÆRK AT BESTYRELSEN, PÅ GRUND AF DEN NUVÆRENDE VIRUS PANDEMI MED CORONA-VIRUS, ANBEFALER AT AKTIONÆRER, SOM ØNSKER AT STEMME, BENYTTER SIG AF MULIGHEDEN FOR AT BREVSTEMME.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af ny bestyrelse

3. Valg af ny revisor

Valg af dirigent

Det er dirigentens ansvar at sikre, at indkaldelsen er korrekt og lovlig og at forløbet af generalforsamlingen sker jf. reglerne.





Valg af ny bestyrelse

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 52.

Thomas Marschall (formand), Anders Skov (bestyrelsesmedlem), Bjørn Kaare Jensen (bestyrelsesmedlem), fratræder i forbindelse med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.



Der opstilles to nye kandidater til henholdsvis formandsposten og som menigt bestyrelsesmedlem.

Senest en uge før afholdelsesdatoen præsenteres kandidaterne på selskabets hjemmeside under menuen ”Investor” – ”Dokumenter”. Kandidaterne præsenteres, som kandidat A og Kandidat B i indkaldelsen.

Vælges de opstillede kandidater, vil bestyrelsen efterfølgende bestå af:

Kandidat A, Kandidat B og Toke Reedtz (bestyrelsesmedlem).

Valg af ny revisor

Bestyrelsen foreslår nyvalg af 2+ Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab.

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.



Deltagelse:

Det vil ikke være muligt at deltage fysisk på grund af situationen med Covid-19, hvorfor bestyrelsen anbefaler at investorerne benytter sig af muligheden for at brevstemme.

Fuldmagt:

Fuldmagt-formularen, som kan hentes på virksomhedens hjemmeside under menuen "Investor" og "dokumenter", skal udfyldes og sendes via brev til Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.th, 7100 eller via mail investor@waturu.com.



Fuldmagt-formularen skal modtages senest den 5. februar 2021 kl. 12.00. En aktionær kan vælge at afgive stemmer enten ved fuldmagt eller ved at brevstemme, se nedenfor, men ikke ved begge metoder. Retten til at deltage og stemme ved fuldmagt skal underbygges med tilstrækkelig dokumentation. Hvis der ikke fremlægges tilstrækkelig dokumentation, kan retten til at deltage og / eller stemme nægtes i henhold til de særlige omstændigheder.



Brevafstemning:

Aktionærer kan afgive deres stemmer ved brevstemme. Brevafstemning kan foretages som følger: Brevstemmeformularen, som kan hentes på virksomhedens hjemmeside under menuen "Investor" og "dokumenter", skal udfyldes og sendes via brev til Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.th., 7100 Vejle eller via mail investor@waturu.com. Brevstemmer skal være modtaget af selskabet senest den 5. februar 2021 kl. 12:00.





Yderligere information

Helt frem til datoen for generalforsamlingen, vil yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, herunder:

- Indkaldelsen til generalforsamlingen, dagsorden.

- Fuldmagt- og brevstemmeformular, der skal bruges til afstemning ved fuldmagt eller ved brevstemme.



Generalforsamlingen afholdes på dansk.

















Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com

Nasdaq First North Growth Market

