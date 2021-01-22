阿尔伯塔省埃德蒙顿, Jan. 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过关于阿尔伯塔省埃德蒙顿市Lehigh Cement工厂碳捕集与储存（CCS）的一项独特可行性研究，水泥行业的低碳未来正在得到推进。由于认识到大规模CCS在减少温室气体排放方面的重要作用，Lehigh Cement、国际CCS知识中心（以下称“知识中心”）和三菱重工集团（MHI）正在推进这家水泥厂碳捕获系统可行性研究的工程设计工作。



Lehigh CCS可行性研究将探索捕获该水泥厂烟气中90%至95%二氧化碳（CO 2 ）的可行性，年捕获量估计达60万吨。这是北美水泥行业的第一项此类研究。该研究也是北美各组织中的首创之举，所有这些机构均承诺积极努力以实现脱碳。

最近发布的《加拿大气候计划》明确指出，该计划将制定一项全面的CCS战略并探索其他机会，帮助加拿大在这一不断增长的行业中保持全球竞争力。在这一背景下，此项研究可谓非常及时。

凭借在SaskPower边界大坝3号CCS设施（简称“BD3设施”）设计、建造、运行以及随后的改进/修改中积累的经验，知识中心与MHI集团以及他们在Shand CCS可行性研究方面的合作继续处于全球燃烧后捕获流程的技术前沿，并发现燃烧后行业的CCS机会。

由于烟气方面的显著相似性，在BD3设施获得的专门知识可以在知识中心的经验指导下调整用于水泥部门。Lehigh CCS可行性研究的工程设计将对MHI集团旗下Mitsubishi Heavy Industries Engineering（简称“MHIENG”）所拥有的碳捕获技术进行订制（该技术被称为KM CDR工艺TM，部署于全球13座商业化工厂），以便与Lehigh的烟气预处理系统、碳捕获和压缩工艺等设备和输出规格进行集成。

随着水泥需求的增长，并且作为一个面临进一步减排挑战的行业，大规模CCS很可能成为减少温室气体排放的最终解决方案。Lehigh CCS可行性研究通过工程设计、成本估算和深入的商业案例分析，探讨了这一领域对水泥行业的价值。

引述

“水泥行业大规模CCS的推进对于在不同行业更广泛地部署CCS设施而言非常重要，这可以让我们作为全球公民对全球减排发挥有意义的影响。”

——Beth (Hardy) Valiaho，国际CCS知识中心战略和利益相关方关系副总裁

“要实现2050年碳中和世界的目标，我们必须有能力对难以实现减排的行业部门进行脱碳。通过探索和解锁新方法以便将我们经过验证的碳捕获技术扩展到新的市场和用途，我们可以直面挑战。”

——三菱重工美国公司总裁兼首席执行官白岩良浩

“对于了解我们行业如何继续满足不断增长的生产需求，同时又满足同等重要的气候目标要求而言，这项CCS可行性研究至关重要。我们很自豪能够凭借业内的关键型清洁技术引领全球变革。”

——Lehigh Hanson加拿大区总裁Joerg Nixdorf

简要资讯和链接

Lehigh CCS可行性研究

Lehigh CCS可行性研究由知识中心和Lehigh Cement联合进行，目标交付时间为2021年秋季。

可行性研究的目标包括：提供第4类可行性研究的成本估算；与捕获技术供应商（三菱重工集团）合作，提供适合Lehigh工厂的工程设计；管理流程并在必要时与第三方合作；完成详细的商业案例；制定前端工程研究（FEED）预算。

该项研究通过其合作伙伴获取计划（Partnership Intake Program）获得了Emissions Reduction Alberta（阿尔伯塔省减排计划，即：ERA）1.44亿美元的资金。ERA的投资帮助创新企业开发和展示可降低成本、提高竞争力和加速阿尔伯塔省向低碳经济转型的温室气体减排技术。



水泥厂排放概述

关于国际CCS知识中心：秉承促进全球对大规模CCS的理解并推进其部署以减少全球温室气体排放的使命，知识中心通过完全集成的边界大坝3号CCS设施和全面的第二代CCS研究（称为Shand CCS可行性研究）中获得的基础学习收获，提供实施大规模CCS项目以及CCS优化的专业知识。知识中心由BHP和SaskPower创立，自2016年起在独立董事会的指导下运营。更多信息请访问： https://ccsknowledge.com/

关于三菱重工集团：

三菱重工集团（MHI）是工程和制造领域的全球领先企业。集团拥有超过8万多名员工，在全球各地设有300多家下属公司。MHI集团是电力系统、工业和基础设施以及航空兵器防空和航天工业的一支重要的全球力量。1990年，Mitsubishi Heavy Industries Engineering（MHIENG）与关西电力株式会社（KEPCO）联合启动开发关西三菱二氧化碳回收KM CDR ProcessTM工艺。这是一种燃烧后碳捕集技术。截至2020年11月，MHIENG在共计13家商业性工厂实施了KM CDR ProcessTM工艺，并由此成为碳捕获技术部署的全球领先企业。此外还有两座工厂目前正在建设中。如需了解更多信息，请访问： https://www.mhi.com/products/engineering/co2plants.html

关于Lehigh Cement & Lehigh Hanson：

自1956年以来，Lehigh Cement一直是推动水泥和混凝土行业发展并支持阿尔伯塔省经济的创新者、合作者和参与者。Lehigh Cement是HeidelbergCement北美运营机构Lehigh Hanson的旗下企业。更多信息请见 https://www.lehighhanson.com 。

Lehigh Hanson隶属于HeidelbergCement，这是全球最大的建筑材料和解决方案集成制造商之一，在混凝土、水泥和预拌混凝土方面处于市场领先地位。HeidelbergCement在50多个国家设有超过3000个业务地点，员工总数约54,000人，通过卓越运营和接纳变革来实现长期财务业绩。环境责任是企业一切工作的核心。作为碳中和之路的先行者，HeidelbergCement打造面向未来的材料解决方案。

关于Emissions Reduction Alberta（阿尔伯塔省减排计划，即：ERA）：

十多年来，ERA利用排放大户支付碳排放价格所带来的收入进行投资，以加快创新清洁技术解决方案的开发和采用。自2009年成立以来，他们已向价值45.5亿美元的186个有助减少温室气体排放的项目投入6.16亿美元，在阿尔伯塔省打造有竞争力的产业，并创造新的商业机会。预计到2030年，这些项目将累积减少排放3500万吨CO₂。更多信息请见： https://eralberta.ca/

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