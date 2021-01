Financée par Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi et Takeda



Ces sociétés vont soutenir le déploiement d'une plateforme basée sur le cloud avec le potentiel de transformer la manière dont l'industrie biopharmaceutique communique et échange des informations avec les autorités sanitaires du monde entier.



BURLINGAME, Californie, 22 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dix des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde ont annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle société à but non lucratif, Accumulus Synergy, Inc., qui vise à soutenir les interactions entre les autorités des différents secteurs de l'économie et de la santé dans le monde entier afin de permettre une collaboration ainsi que la transmission et l'échange en temps réel des données.

Accumulus Synergy a été créée le 13 juillet 2020 en vue de développer une plateforme basée sur le cloud qui facilite le partage des données et des informations afin de pouvoir transformer la façon dont l'industrie biopharmaceutique interagit avec les autorités sanitaires.L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies et des outils de pointe d'échange de données au profit des patients, à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces.

« Les méthodes actuelles d'échange et de communication des données entre les sociétés pharmaceutiques et les autorités sanitaires mondiales n'ont pas suivi le rythme des avancées des technologies de l'information », indique Francisco Nogueira, Président-directeur général par intérim d'Accumulus Synergy et Vice-président des affaires réglementaires chez Roche.« En consultation avec les autorités sanitaires, Accumulus Synergy cherche à moderniser, à intégrer et à rationaliser la communication et l'échange de données entre les sociétés biopharmaceutiques et les organismes de réglementation mondiaux, ainsi qu'à faciliter une éventuelle harmonisation des réglementations dans les domaines prioritaires en faisant appel aux dernières technologies du cloud. En créant un puissant écosystème de partage des données, nous avons le potentiel de faire avancer la prestation des soins de santé. Accumulus Synergy cherche à créer une valeur significative pour les patients, les prestataires de soins de santé, les autorités sanitaires et les sociétés biopharmaceutiques du monde entier. »

Parmi les premiers membres à rejoindre Accumulus Synergy figurent Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, GSK, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (Janssen), Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi et Takeda, des sociétés qui ont apporté des fonds de financement pour soutenir la plateforme et les applications initiales. Accumulus Synergy prévoit de consulter l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, l'Agence européenne des médicaments, l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni et la Food and Drug Administration des États-Unis, ainsi que d'autres autorités sanitaires du monde entier.

« Je suis très heureux de voir Accumulus avancer après plus d'un an de planification rigoureuse », a déclaré Mikael Dolsten, Directeur scientifique et Président en charge de la recherche mondiale, du développement et du médical chez Pfizer. « Ce projet reflète l'importance de la collaboration entre les parties prenantes pour améliorer le développement pharmaceutique, avec la possibilité de permettre un échange d'informations et de données plus rapide et plus efficace avec les autorités sanitaires. »

« Les collaborations axées sur la science et les technologies avancées nous rendent plus efficaces et, en fin de compte, accélèrent notre capacité à améliorer les résultats pour les patients – une approche que Sanofi a pleinement adoptée », a déclaré John Reed, Vice-président exécutif, Responsable monde recherche & développement chez Sanofi. « Les efforts coordonnés d'Accumulus pour diriger les solutions de partage de données permettront de réduire le temps nécessaire pour mettre de nouveaux médicaments innovants à la disposition des patients, et c'est un objectif qui mérite d'être soutenu. »

« La vision d'Accumulus Synergy est source de transformation. Accumulus Synergy engagera de manière proactive les autorités sanitaires mondiales dans la mise sur pied d'une plateforme sur le cloud pour permettre un dépôt et un examen efficaces des documents et des données. Plus important encore, Accumulus s'appuiera sur les solutions d'efficacité collaborative développées par TransCelerate BioPharma, Inc. afin d'accélérer l'accès aux médicaments dans toutes les régions géographiques et de réduire le retard au niveau justement des médicaments », a ajouté Paul Stoffels, Directeur scientifique de Johnson & Johnson.

« Nous sommes ravis de voir Accumulus avancer dans son objectif stratégique qui vise à transformer la communication et l'échange de données entre les sociétés biopharmaceutiques et les autorités sanitaires, un effort qui vient compléter les objectifs de TransCelerate Biopharma. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Accumulus dans des domaines d'intérêt commun », a déclaré Dalvir Gill, PDG de TransCelerate Biopharma.

« Les autorités sanitaires, les médecins et les sociétés biopharmaceutiques partagent tous l'objectif commun de mettre le plus rapidement possible à disposition des patients des médicaments transformateurs sûrs », a ajouté Andy Plump, docteur en médecine, titulaire d'un doctorat et Président de la recherche et développement chez Takeda. « Accumulus Synergy est une opportunité de réimaginer les voies réglementaires et de partager des données à l'échelle mondiale et de mieux répondre à cet objectif. »

À propos d'Accumulus Synergy

Financée par dix grandes sociétés biopharmaceutiques, la société à but non lucratif Accumulus Synergy, Inc. a été fondée en 2020 pour créer une plateforme basée sur le cloud destinée à transformer le partage des données entre l'industrie biopharmaceutique et les autorités sanitaires mondiales.L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données au profit de la sécurité des patients. Elle cherche également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces. Il s'agira de travailler avec des sociétés partenaires, des parties prenantes clés et des autorités sanitaires du monde entier pour bâtir et maintenir une plateforme qui réponde aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, ainsi que les échanges et soumissions réglementaires. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org.

Contact auprès des médias :

Paul Laland

Paul.laland@accumulus.org

415.519.6610