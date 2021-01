Communiqué de presse

Paris, 22 janvier 2021

Pour soutenir son développement dans la fibre en zone rurale et valoriser ses infrastructures, Orange crée Orange Concessions en s’associant avec des investisseurs de long terme

Avec plus de 4,5 millions de prises FTTH, Orange Concessions sera le premier opérateur de réseaux fibre en zone rurale.

A l’issue d’un processus compétitif de portée internationale, la meilleure offre pour une participation de 50% de co-contrôle du capital d’Orange Concessions est celle du consortium regroupant La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances (« CNP ») et EDF Invest.

Cette transaction valorise Orange Concessions à 2,675 milliards d’euros.

Conformément aux ambitions de son plan stratégique Engage 2025, ce partenariat permet à Orange de dégager les marges de manœuvre pour appuyer son développement dans la fibre, notamment en zone rurale.

Orange a conclu un accord exclusif avec La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances (« CNP ») et EDF Invest pour la vente de 50 % du capital et le co-contrôle d’Orange Concessions.

Avec 23 réseaux d’initiatives publiques (RIP) représentant plus de 4,5 millions de prises FTTH construites ou à construire, Orange Concessions sera le premier opérateur en France des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) déployés et opérés pour le compte des collectivités territoriales.

L’association d’Orange, leader dans le déploiement de la fibre optique en France et en Europe, et d’investisseurs de long terme reconnus en matière d’infrastructures et de développement local permettra à Orange Concessions de profiter pleinement de toutes les opportunités de développement. Cette transaction permettra ainsi à Orange de soutenir son ambition dans les réseaux d’initiative publique tout en partageant l’effort d’investissement.

Les réseaux opérés par Orange Concessions pour le compte des collectivités territoriales sont ouverts à l’ensemble des opérateurs. Le déploiement et la maintenance de la fibre resteront assurés par Orange qui dispose d’un appareil industriel efficace et éprouvé. Sur le terrain, l’engagement et la mobilisation des équipes se poursuivront en partenariat avec les collectivités.

Cette transaction valorise Orange Concessions à 2,675 milliards d’euros, ce qui témoigne de la valeur et de la pertinence des choix d’investissements d’Orange dans la fibre optique. Orange disposera d’une option d’achat à terme lui permettant de prendre le contrôle et de consolider Orange Concessions.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2021.

A propos de ce partenariat, Stéphane Richard, Président-directeur général d’Orange a déclaré :

« Je me réjouis qu’Orange, leader du déploiement de la fibre optique en Europe, s’associe sur son marché domestique à des investisseurs reconnus qui partagent notre vision de l’aménagement numérique des territoires.

Avec ce partenariat, Orange se donne les moyens de continuer à se développer dans la fibre en zone rurale, en remportant de nouveaux réseaux d’initiative publique ou en participant à la dynamique de consolidation du marché. Il s’agit là d’une étape essentielle dans la mise en œuvre de notre plan stratégique Engage2025.

Sur le plan financier, le niveau de valorisation de cet actif révèle la valeur des investissements d’Orange dans la fibre et la pertinence de ce choix stratégique. »

