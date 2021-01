Senvest Capital Inc.

January 22, 2021 17:04 ET

MONTRÉAL, 22 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. (la « Société ») (TSX : SEC) a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l’avis d'intention de la Société de modifier son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l '« Offre ») annoncée précédemment afin d'augmenter le nombre d'actions ordinaires de la Société que la Société peut racheter pour annulation dans le cadre de l'Offre de 70 000 actions ordinaires, soit 2,67% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 1er août 2020, à 100 000 actions ordinaires, représentant 3,81% des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 1er août 2020.



Aux termes de l’Offre, qui a débuté le 14 août 2020, la Société a racheté un total de 62 100 actions ordinaires par l’entremise de la TSX et par l’entreprise de plateformes de négociation parallèles admissibles à un prix moyen pondéré de 174,39 $ l'action ordinaire à la date des présentes.

À l’exception de l'augmentation du nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être achetées par la société aux termes de l'Offre, aucune autre modification n'a été apportée à l’Offre, et celle-ci doit toujours prendre fin le 13 août 2021. Pour plus de détails concernant l’Offre, veuillez vous référer au communiqué de presse précédent de la Société daté du 11 août 2020.

Senvest Capital Inc. et ses filiales exercent des activités commerciales dans les secteurs des services bancaires d’investissement, de la gestion d’actifs, de l’immobilier et des systèmes électroniques de sécurité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. George Malikotsis, vice-président, Finances de Senvest Capital Inc., au 514-281-8082.