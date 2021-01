NEW YORK, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack Creek Investment Corp. (das „Unternehmen“), ein Akquisitionszweckunternehmen (Special Purpose Acquisition Company), das gegründet wurde, um einen Zusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen einzugehen, gab heute die Preisfestsetzung für den aufgestockten Börsengang im Umfang von 30.000.000 Anteilen zu einem Kurs von 10,00 USD pro Anteil bekannt. Die Anteile werden an der Nasdaq Stock Market, LLC („Nasdaq“) notiert und ab dem 22. Januar 2021 unter dem Tickersymbol „JCICU“ gehandelt. Jeder im Rahmen des Börsengangs ausgegebene Anteil besteht aus einer Stammaktie der Klasse A und der Hälfte eines einlösbaren Optionsscheins. Jeder ganze Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie der Klasse A zu einem Kurs von 11,50 USD pro Aktie, vorbehaltlich einer Anpassung. Wenn für die Wertpapiere, aus denen die Anteile bestehen, ein separater Handel einsetzt, werden die Stammaktien der Klasse A und die Optionsscheine an der Nasdaq voraussichtlich unter den Symbolen „JCIC“ bzw. „JCICW“ notiert.



Jack Creek Investment Corp. wird von Jeffrey Kelter, Robert Savage, Thomas Jermoluk und James Clark geführt und wurde als ein steuerbefreites Unternehmen auf den Cayman-Inseln zum Zweck der Durchführung von Zusammenlegungen, Aktientauschvorgängen, Übernahmen von Vermögenswerten, Aktienkäufen, Umstrukturierungen oder ähnlichen Unternehmenszusammenschlüssen mit Unternehmen gegründet, die technologische Innovatoren innerhalb der Lebensmittellogistik und der Ökosysteme der Lieferkette sind, in denen es aufgrund der sich beschleunigenden eCommerce-Nachfragetrends zu erheblichen Disruptionen kommt.

UBS Securities LLC und J.P. Morgan Securities LLC agieren als Konsortialführer für das Angebot. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 4.500.000 zusätzliche Anteile zum Erstausgabepreis zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Verkaufsprospekts. Kopien des Prospekts sind, sobald verfügbar, unter UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, USA, per Telefon unter +1 (888) 827-7275 oder per E-Mail an ol-prospectusrequest@ubs.com sowie unter J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, per Telefon unter +1 (866) 803-9204 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com erhältlich.

In Verbindung mit diesen Wertpapieren wurde ein Antrag auf Börsenzulassung bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und trat mit Wirkung zum 21. Januar 2021 in Kraft. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keinem Staat und keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, auch in Bezug auf den Börsengang des Unternehmens. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Börsengang zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt durchgeführt werden wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derer, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Antrags auf Börsenzulassung und des Prospekts des Unternehmens, die bei der SEC eingereicht wurden, für den Börsengang aufgeführt sind. Kopien stehen auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner Investoren: Lauren Ores E-Mail: