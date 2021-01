NEW YORK, 22 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jack Creek Investment Corp. (ci-après la « Société »), entreprise de rachats spécialisés créée dans le but de conclure une alliance avec une ou plusieurs entreprises, a annoncé aujourd'hui le cours de son offre publique initiale portant sur 30 000 000 titres au prix de 10,00 dollars l'unité. Les titres seront cotés sur le marché de Nasdaq Stock Market LLC (ci-après le « Nasdaq ») et seront négociés sous l'intitulé « JCICU » à compter du 22 janvier 2021. Chaque unité émise dans le cadre de l'offre se compose d'une action ordinaire de classe A et de la moitié d'un bon de souscription rachetable. Chaque bon de souscription confère à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire de classe A au cours de 11,50 $ par titre, sous réserve d'ajustements ultérieurs. Une fois que les titres composant les unités commenceront à faire l'objet de négociations distinctes, les actions ordinaires de classe A et les bons de souscription devraient être respectivement cotés au Nasdaq sous les dénominations « JCIC » et « JCICW ».



Jack Creek Investment Corp. est une société exonérée dirigée par Jeffrey Kelter, Robert Savage, Thomas Jermoluk et James Clark, immatriculée aux Îles Caïmans et constituée dans le but de procéder à une fusion, un négoce d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une restructuration ou une combinaison commerciale similaire avec une société technologiquement innovante au sein des écosystèmes de chaîne d'approvisionnement et de logistique des secteurs alimentaire et agroalimentaire, où des perturbations importantes se produisent en raison de l'accélération des tendances de la demande en matière de commerce électronique.

UBS Securities LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent conjointement en tant que gestionnaires pour l'offre. La Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours en vue d'acquérir jusqu'à 4 500 000 unités supplémentaires au tarif de l'offre publique initiale afin de couvrir les excédents de crédits, le cas échéant.

L'offre est faite uniquement par le biais d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus, le cas échéant, auprès d'UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 (États-Unis), par téléphone au (888) 827-7275, par e-mail à l'adresse : ol-prospectusrequest@ubs.com, ou bien auprès de J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (États-Unis), par téléphone au (866) 803-9204, ou par e-mail à l'adresse : prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Une demande d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») et est entrée en vigueur le 21 janvier 2021. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction au sein duquel ou de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans un tel État ou une telle juridiction.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « énoncés prospectifs », y compris en ce qui concerne l'offre publique initiale de la Société. Nulle certitude ne peut être énoncée quand au déroulement de l'offre selon les conditions décrites, ni même sur le fait qu'elle ait lieu. Les énoncés prospectifs sont soumis à de nombreuses conditions dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, y compris celles énoncées dans la section Facteurs de risque de la déclaration d'enregistrement et du prospectus de la Société visant l'offre déposée auprès de la SEC. Des exemplaires sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse : www.sec.gov. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de publier de quelconques révisions ou modifications de ces énoncés après la date du présent communiqué, sauf si la loi l'exige.

Contacts Investisseurs : Lauren Ores E-mail :