January 22, 2021 18:47 ET

MONTRÉAL, 22 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une déclaration selon le système d’alerte a été déposée par Redevances Aurifères Osisko Ltée au nom de sa société affiliée, Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement »), et Barkerville Gold Mines Ltd. (l’ « investisseur »), une filiale en propriété exclusive d’Osisko Développement détenant les titres concernés (tel que défini ci-dessous), en lien avec la participation de l’investisseur dans Cornish Metals Inc. (CUSN : TSX-V) (« Cornish »). Le siège social de Cornish est situé au 789 West Pender Street, bureau 960, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, V6C 1H2.



Le 22 janvier 2021, l’investisseur a exercé 9 577 143 bons de souscription de Cornish (chacun, un « bon de souscription » visant à acquérir 9 577 143 actions ordinaires de Cornish (chacune, une « action ordinaire ») à un prix de 0,07 $ CA par action ordinaire pour un produit total à Cornish de 670 400 $ CA (l’ « exercice des bons de souscription »). Immédiatement avant l’exercice des bons de souscription, l’investisseur détenait la propriété effective, ou le contrôle ou une emprise sur (i) 44 256 190 actions ordinaires, représentant approximativement 31,6 % des actions ordinaires émises et en circulation; et (ii) 9 577 143 bons de souscription. Immédiatement après l’exercice des bons de souscription, l’investisseur détient la propriété effective, ou le contrôle ou une emprise sur 53 833 333 actions ordinaires (les « titres concernés »), représentant approximativement 36,0 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Les titres concernés sont détenus à des fins d’investissement et, en date de ce communiqué de presse, aucune des parties nommées dans la déclaration selon le système d’alerte n’est au courant d’aucun plan ni d’aucune intention future qui serait liée à, ou résulterait en l’un des points (a) à (k) décrits dans la rubrique 5 de l’Annexe 62-103F1. L’investisseur, conjointement avec Osisko Développement, examine ses placements liés aux titres concernés de temps à autres et pourrait augmenter ou diminuer sa position si des circonstances futures le justifiaient.

La déclaration selon le système d’alerte est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de l’émetteur de Cornish. Pour obtenir une copie de la déclaration selon le système d’alerte, veuillez contacter Mme Heather Taylor aux coordonnées inscrites ci-dessous. Le siège social de Redevances Aurifères Osisko Ltée et d’Osisko Développement est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec H3B 2S2. Le siège social de l’investisseur est situé au 666 Burrard Street, bureau 2500, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, V6C 2X8.

