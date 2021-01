Investors House Oyj

Kiinteistömarkkinan kaksoiskierre – sijoituskysyntä vahvistuu, mutta rakentaminen hiipuu

Talven erityispiirre kiinteistömarkkinassa on kaksoiskierre, jossa samanaikaisesti sijoituskiinteistöjen kysyntä vahvistuu, mutta uusien rakentaminen hiipuu.

Sijoittajakysyntä vahvistuu kun kevät-kesällä 2020 pohtimaan vetäytyneet koti- ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat syksyllä palasivat sijoitusmarkkinaan. Monet toimijat ovat pyrkineet lisäämään sijoituksiaan syksyn ja talven aikana. Nollakorojen ympäristössä kiinteistösijoitukset ovat kiinnostavia. Markkinassa on kuitenkin tarjontakapeikkoja. Kaikki eivät ole löytäneet haluamiaan sijoitusvolyymejä. Markkina on lämmennyt.

Samanaikaisesti rakentaminen laskee jyrkästi. RT:n ennusteen mukaan ollaan menossa lähelle finanssikriisin pohjalukuja. Rakentamista jarruttaa mm rakennusaikaisen rahoituksen kiristyminen ilmeisesti regulaation vaikutuksesta. Asuntorakentamista rajoittaa myös sen raju verotus – uuden asunnon hinnassa on eri arvioiden mukaan 40-45 % eri veroja, joista suurin alv.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Kiinteistömarkkinan kaksoiskierre on totta. Kiinteistöjen sijoituskysyntä kasvaa, mutta rakentaminen ei kykene seuraamaan perässä. Paradoksaaliselta vaikuttavan kaksoiskierteen takana on rationaalinen logiikka. Uskon, että rahoituksellinen rajoite aikaa myötä korjautuu – finanssimaailma on taitava keksimään ratkaisuja. Asuntorakentamisen hinta- ja vero-ongelma on sen sijaan rakenteellinen. Nyt asuntotuotantoa verotetaan rajusti ja samanaikaisesti asuntojen hinnat – ja vuokrat – maksetaan korkeasti verotetuilla tuloilla. Samalla asumisen tuet kasvavat. On luotu lähes kyltymätön tuki-vero -aparaatti, joka tuo ikävästi mieleen tarinan valon kantamisesta säkillä tupaan. Olenkin ehdottanut taloudellisen aktiviteetin eli asuntotuotannon verotuksen kevennystä ja vastaavasti elinkaaren haittaverojen kasvattamista, jotta ehdotukseni olisi veroneutraali. Ehdotus tukisi sekä kasvua että siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa’’.

Investors View’ssä kuvaamme kiinteistö- ja kiinteistörahoitusalan tilannetta kuukausittain liikennevalomallilla. Näkemys perustuu Investors Housen toimintaan kiinteistö- ja rahoitusalan arvoketjujen kaikissa osissa. Tammikuun Investors View on julkaisu tänään ja on tämän tiedotteen liitteenä.

