LOS ANGELES, Jan. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von AIT France („AIT“) bekannt zu geben, einem Hersteller und Vertreiber von innovativen Verbrauchsmaterialien für die analytische Chemie und die Chromatographie. Mit dieser Übernahme stärkt Calibre Scientific sein Profil auf dem Chromatographie-Markt und baut seine Life-Science-Präsenz in Europa weiter aus.



AIT hat seinen Hauptsitz in Paris und beliefert öffentliche und private Forscher und pharmazeutische Labore. Das Unternehmen stellt proprietäre Komponenten her und verkauft eine große Auswahl an Verbrauchsmaterialien für die Chromatographie und die analytische Chemie, wobei es Produkte zahlreicher Top-Marken exklusiv vertreibt.

Mit der Übernahme von AIT gewinnt Calibre Scientific einen strategischen Partner, mit dem es sein Wachstum im Life-Science-Bereich fortsetzen kann. „Die Integration von AIT in Calibre Scientific wird unsere Initiativen und Serviceangebote in Frankreich weiter stärken. Darüber hinaus können wir das proprietäre Produktportfolio von AIT über die umfangreichen Direktabnehmer und Vertriebskanäle vertreiben, über die Calibre Scientific weltweit verfügt“, so Pascal Aznar, Eigentümer von AIT.

Ben Travis, CEO von Calibre Scientific zur Übernahme: „AIT hat – in erster Linie aufgrund ihres Know-hows und einem hervorragenden Kundenservice – in ganz Europa tiefe und wertvolle Partnerschaften aufgebaut. Diese Werte passen gut zu den Werten von Calibre Scientific, und wir freuen uns darauf, auf diesen Partnerschaften aufzubauen, die AIT-Produkte mit unseren Produkten zu kombinieren und unseren Kunden so eine noch umfassendere Lösung zu bieten.

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von 16 Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Diagnostik, die optimal dafür aufgestellt sind, die einzigartigen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte zu bewältigen. Wir sind weltweit in über 100 Ländern vertreten und können so unsere Kunden auf der ganzen Welt tatkräftig unterstützen. Das Wachstum von Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles in einer Vielzahl von Märkten und Regionen hält weiter an – mit zunehmender Erweiterung seines Produktangebots und seiner globalen Präsenz in Laboren auf der ganzen Welt.