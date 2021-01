LOS ANGELES, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'AIT France (« AIT »), un fabricant et distributeur de consommables innovants destinés à la chimie analytique et à la chromatographie. Grâce à cette acquisition, Calibre Scientific renforce sa position sur le marché de la chromatographie et continue d'élargir sa présence dans le secteur des sciences de la vie en Europe.



Basée à Paris, AIT assure l'approvisionnement des chercheurs publics et privés et des laboratoires pharmaceutiques. La société fabrique des composants exclusifs et distribue une vaste gamme de consommables pour la chromatographie et la chimie analytique, y compris en assurant la distribution exclusive de produits de nombreuses marques de premier plan.

Avec l'acquisition d'AIT, Calibre Scientific gagne un partenaire stratégique pour poursuivre sa croissance dans le domaine des sciences de la vie. « L'intégration d'AIT au sein de Calibre Scientific renforcera davantage nos activités et nos capacités de service en France et nous permettra également d'inclure le portefeuille de produits exclusifs d'AIT dans les vastes canaux de distribution directe et indirecte de Calibre Scientific dans le monde entier », a déclaré Pascal Aznar, Président d'AIT.

Ben Travis, PDG de Calibre Scientific, a déclaré au sujet de l'acquisition : « AIT a développé des partenariats profonds et précieux à travers l'Europe, en grande partie grâce à son expertise et à son service client. Ces valeurs sont celles de Calibre Scientific, et nous sommes impatients d'élaborer ces partenariats, en combinant les produits d'AIT avec les nôtres, et en offrant une solution plus complète à nos clients ».

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et des consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre empreinte mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Basée à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue de se développer dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires, élargissant davantage son offre de produits et son empreinte mondiale dans des laboratoires de toute la planète.