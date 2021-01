MONTRÉAL, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd'hui que Indigo Books & Music inc. (Indigo, TSX : IDG), le plus grand détaillant canadien de livres et de produits de style de vie, a signé un accord de service avec InterTrade, la solution de chaîne d'approvisionnement de mdf commerce pour les services d'exécution EDI. Avec ce nouveau partenariat, Indigo souligne la fiabilité de la technologie avancée de la chaîne d'approvisionnement d'InterTrade et la qualité supérieure de son service à la clientèle.



Grâce à cet accord, mdf commerce va fournir à Indigo des services d'exécution électronique (EDI) basés sur l’infonuagique et une assistance pour l’activation du réseau de fournisseurs. Cette initiative aidera à soutenir les objectifs de croissance d'Indigo et à améliorer l'efficacité opérationnelle avec les fournisseurs. Ce partenariat comprend également un soutien supplémentaire important pour aider Indigo à mettre en œuvre les meilleures pratiques du secteur et à optimiser les processus de la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs.

« Nous voulons offrir des solutions EDI de classe mondiale à nos partenaires commerciaux », a déclaré Jonathan Rosemberg, vice-président principal, opérations commerciales et facilitation des programmes chez Indigo. « InterTrade fournit à notre communauté de fournisseurs une solution EDI Web conviviale, éliminant le fardeau des systèmes EDI traditionnels, tout en offrant une expertise, une connaissance du client et un service hors pair. Ce nouveau partenariat accélérera les processus d'intégration des fournisseurs et des produits, ce qui permettra d'offrir à nos clients la meilleure expérience de sa catégorie ».

« Lorsqu'un client respecté comme Indigo choisit de travailler avec nous, c'est vraiment la meilleure récompense possible pour les efforts de notre équipe », a déclaré Andreanne Simon, présidente de la chaîne d'approvisionnement chez mdf commerce. « Nous sommes honorés de servir Indigo et ses partenaires et nous nous réjouissons de les aider à atteindre de nouveaux objectifs commerciaux dans les années à venir ».

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos d’Indigo

Indigo Books & Music Inc. est une société publique canadienne cotée à la Bourse de Toronto (IDG). Indigo est le premier grand magasin culturel au monde. Pour notre clientèle, c'est un lieu de rencontre qui se veut à la fois réel et virtuel, où abondent les livres, la musique, l'art, les idées et de magnifiques produits qui embellissent la vie des gens. Indigo croit en l'importance des livres, de vivre sa vie pleinement et généreusement et de faire preuve de bonté envers les autres. Elle croit aussi que toutes les histoires, petites et grandes, nous rassemblent.

Pour plus d'informations:

mdf commerce

Andreanne Simon

Présidente, chaine d’approvisionnement

Téléphone : +1 (450) 786-8933

Courriel : asimon@mdfcommerce.com

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com