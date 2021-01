TORONTO, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage, le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a publié aujourd’hui la première d'une nouvelle série d’études, qui révèle la façon dont les récents évènements ont eu un impact sur le rôle, les attentes, et les perceptions des leaders RH et du leadership humain. L’étude « HR in the moment: Changing expectations and perceptions of HR » a été menée auprès de plus de 1 500 leaders RH à travers le monde, des dirigeants d'entreprise et employés au RU, aux É.-U., au Canada, et en Australie, et elle a révélé que 87% des cadres dirigeants affirment que la pandémie a accéléré des changements dans les RH ayant un impact majeur. De plus, 72% des leaders RH déclarent que la crise a renforcé leur valeur et a accru une meilleure compréhension de leur rôle dans l’entreprise, alors que 59% estiment jouer désormais un rôle plus influent au sein de l’entreprise.



Les récents évènements ont exercé d’énormes pressions sur les entreprises et les dirigeants d’entreprise pour remédier et s'adapter rapidement à des priorités en évolution constante, en raison de la perturbation causée par la pandémie, et les leaders RH et le leadership humain ont été à la pointe de cette transformation. Dans ce rapport d’étude, Sage a découvert comment les leaders RH s'en sont tirés, et a comparé ces opinions avec celles des cadres dirigeants et des employés. Sage a également analysé la façon dont le rôle de la technologie, l'évolution des compétences et les priorités ont progressé pour les leaders RH. Le résultat reflète une vue de 360 degrés des RH dans un monde contemporain en évolution rapide.

Résultats de l’étude : Comment les RH s’en sont-elles tirées?

Les leaders RH et le leadership humain sont devenus plus apparents et influents dans les organisations, en raison de la pandémie, mais cela s'est fait au détriment de charges de travail plus importantes. 65% des leaders RH ont déclaré que leurs équipes avaient joué un rôle de premier plan dans la réaction des entreprises à l’égard de la pandémie, par exemple, déclencher des changements, permettre le télétravail et préserver le bien-être. Toutefois, 60% ont également observé une augmentation des tâches au niveau de l’administration et de la stratégie, en raison du nouvel agenda RH.

De plus, 73% des leaders RH affirment que la crise a contribué à démontrer leur valeur et à mieux saisir le rôle des RH, alors que les équipes RH et du leadership humain à travers le monde se sont mobilisées, se sont penchées et ont pris la balle au bond pour être plus flexibles, réceptives, et créer des organisations plus résilientes et agiles.

Point de vue des cadres dirigeants

Les cadres dirigeants ont manifestement souligné le travail acharné et une plus grande influence des équipes RH. 58% des cadres dirigeants croient avoir témoigné plus d’appréciation envers les RH au cours de la pandémie. C’est très important, étant donné que 84% des leaders RH estiment que les autres membres de l'organisation n'étaient auparavant pas clairs sur la valeur apportée par les équipes RH.

De plus, 87% des cadres dirigeants déclarent que la pandémie a accéléré les changements dans les RH, bien que 88% d’entre eux reconnaissent qu’il s’agit d’un changement à long terme ayant commencé il y a cinq ans. Il y a, toutefois, un écart entre l’opinion des cadres dirigeants qui sous-estiment la charge de travail des leaders RH, et leur perception RH trop axée sur l'administration. Bien que les leaders RH aient déclaré à une écrasante majorité que la pandémie avait augmenté leurs charges de travail, plus des trois quarts (76%) des cadres dirigeants ne considèrent pas que la charge de travail des leaders RH est ingérable.

Point de vue des employés

Semblables aux cadres dirigeants, 60% des employés ont remarqué un changement au niveau du rôle des RH, par exemple, un plus grand engagement en vue de stimuler le changement et les décisions liées aux humains. 57% des employés reconnaissent également la pandémie comme un catalyseur de ces changements.

Et surtout, plus d’un tiers des employés, encore plus que les cadres dirigeants ont reconnu la capacité des équipes RH à s'adapter et devenir plus réceptives en raison de la pandémie, alors que les équipes des RH et du leadership humain réagissaient au changement constant. Qu’il s’agisse d’instaurer des procédures de sécurité sur le lieu de travail, d’établir de nouvelles politiques de travail flexibles et à distance, de placer le bien-être des employés à l'ordre du jour dans le lieu de travail ou de reconnaître l’importance cruciale de la gestion des compétences des employés travaillant à distance durant une période de stress accru, les RH ont donc réagi et ont su se montrer à la hauteur comme jamais auparavant. À la suite de ces faits, 54% des employés ont également indiqué qu’ils ont dorénavant élargi leurs connaissances et ont une meilleure compréhension du rôle et de la valeur des RH.

La transformation numérique accélérée des RH - et du déficit de compétences

La pandémie a mis davantage l'accent sur la technologie et la transformation numérique, mais il y a un manque de confiance parmi les leaders RH sur les compétences selon l’étude.

En fait, 59% des cadres dirigeants ont déclaré que les RH sont encore plus axées sur la transformation numérique, et 67% des leaders RH ont signalé qu’ils souhaitaient investir davantage dans la technologie RH au cours de l’avenir. Cependant, un tiers des leaders RH ont signifié qu’un manque de technologie (31%) et un investissement (36%) les empêchent de faire entrer leur organisation dans le nouveau monde du travail. Plus préoccupant encore, seulement la moitié (53%) des leaders RH croient qu’ils ont les bonnes compétences et les bons outils afin d’être parés pour l’avenir, en démontrant l'importance primordiale d'investir dans les compétences numériques des RH aujourd'hui et demain.

Tourner vers l'avenir

« Les RH ont assumé plus de responsabilités et ont aidé l’entreprise à naviguer à travers les perturbations et ont accéléré la transformation numérique, » a déclaré, Paul Burrin, Vice-président de gestion de produits, Sage People. « Toutefois, cela a entraîné souvent des charges de travail supplémentaires que l’automatisation peut aider à gérer, améliorant ainsi la productivité, tout en permettant aux organisations de devenir plus agiles et résilientes

Pour voir l’étude intégrale de Sage, « HR in the moment: Changing expectations and perceptions of HR », veuillez vous rendre à ici.

À propos de Sage

Sage est le chef de file mondial du marché de la technologie qui offre aux petites et moyennes entreprises la visibilité, la flexibilité et l’efficacité de gérer leurs finances, leurs opérations et leurs ressources humaines. Accompagnés de nos partenaires, des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien. Fort de nos années d’expérience, nos collègues et partenaires comprennent la façon de servir nos clients et les communautés à travers les meilleures périodes, et les plus difficiles. Nous sommes là pour vous aider, en vous offrant des conseils pratiques, des solutions, de l’expertise et des perspectives.

Méthodologie

Pour comprendre l’impact de 2020 et des événements récents, les responsables de Sage ont interrogé plus de 1 500 répondants au RU, aux É.-U., au Canada et en Australie. Ces répondants appartenaient à trois catégories : les rôles RH principaux, y compris les dirigeants en chef des ressources humaines et les directeurs RH, les cadres dirigeants, tels que les PDG et les directeurs financiers, en dehors des cadres dirigeants et des RH.



Media contact:

Monique Daniel

Sage

monique.daniel@sage.com

(905) 781-0758