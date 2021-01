El nuevo plan ilimitado prepago de Verizon incluye banda ultra ancha 5G y ahorros adicionales. Los clientes que se quedan con Verizon pueden obtener descuentos de hasta $15 al mes.



Lo que necesitas saber:

El plan ilimitado de $75 al mes incluye 5G Nationwide y Ultra Wideband donde esté disponible

Los clientes pueden obtener $15 al mes en ahorros con pago automático y descuentos por lealtad

10GB de 5G Nationwide y 4G LTE Mobile Hotspot incluidos

También incluye llamadas, mensajes de texto y datos desde y hacia México y Canadá

BASKING RIDGE, N.J., Jan. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velocidades ultrarrápidas y un rendimiento sin precedentes ahora están disponibles para los clientes de Verizon Prepaid con un nuevo plan ilimitado que incluye 5G Ultra Wideband, disponible en partes de 64 ciudades¹, y 5G Nationwide en más de 2,700 ciudades. La más reciente opción Unlimited agrega una nueva forma para que los clientes se conecten a la red más confiable del país².



Con 4G LTE y 5G Nationwide incluidos en todos los planes prepago de Verizon, la nueva opción ilimitada prepago de Verizon con 5G Ultra Wideband ofrece más valor para los clientes. El plan ofrece conectividad 5G Ultra Wideband a partir de $75 por mes con el potencial de reducir esos costos a $60 por mes. Los clientes que se queden con Verizon pueden disfrutar de ahorros de $5 por mes con pago automático, $5 al mes después de tres meses de servicio y $5 al mes adicionales después de nueve meses de servicio³. Los clientes existentes de Verizon Prepaid que se cambien al nuevo plan ilimitado (u otro plan prepago con descuentos por lealtad) también son elegibles para ahorros mensuales en líneas Verizon Prepaid que ya han estado en servicio de 3 a 9 meses.

5G en mas lugares

Los clientes con un teléfono inteligente con capacidad 5G, como el TCL 10 5G UW Prepaid, pueden experimentar velocidades de descarga 25 veces⁴ más rápidas que 4G LTE cuando se conectan a 5G Ultra Wideband, lo que permite descargas de alta velocidad y transmisión de video de carga rápida en los servicios que lo admiten. La cobertura 5G Nationwide también está disponible en más de 2,700 ciudades. Los clientes obtienen un Hotspot móvil 5G Ultra Wideband ilimitado cuando están en una conexión de banda ultra ancha 5G, y los usuarios obtienen 10GB de Hotspot móvil 5G Nationwide / 4G LTE para compartir conexiones de datos sobre la marcha⁵.



Verizon ofrece varios teléfonos con capacidad 5G, los clientes también pueden traer su propio dispositivo y ahorrar $60 cuando traen su número a Verizon Prepaid. Visite verizon.com/prepaid para explorar las opciones de teléfono y suscríbase a nuestros mejores planes prepagos, ahora con la opción de 5G Ultra Wideband. Administrar una cuenta es fácil con la aplicación My Verizon, que permite a los clientes cambiar de plan, ver el uso, comprar y más.



Los clientes que se inscriben en el plan prepago ilimitado de Verizon de $75 obtienen:

Acceso a la red de 5G Ultra Wideband en partes de 64 ciudades

Acceso 5G a nivel nacional en más de 2700 ciudades, que cubren a más de 230 millones de personas

Hotspot móvil en 5G Ultra Wideband, 5G Nationwide o 4G LTE

Ahorro de $ 5 al mes después de 3 meses; $ 5 más de ahorro mensual después de 9 meses

Ahorro de $ 5 al mes con pago automático

Llamadas / mensajes de texto / datos desde y hacia México, Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.⁶

Mensajes de texto a más de 200 destinos internacionales



Visite verizon.com/prepaid para suscribirse al servicio prepago ilimitado con 5G Ultra Wideband.



1 5G Ultra Wideband disponible solo en partes de ciudades seleccionadas. 5G Nationwide está disponible en más de 2700 ciudades. Se requiere un dispositivo compatible con 5G.



2 La red más confiable de Estados Unidos según las clasificaciones del Informe RootScore® nacional de RootMetrics® US: 1S 2020. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en 4 redes móviles nacionales en todos los tipos de redes disponibles. Tus experiencias pueden variar. El premio RootMetrics no es un respaldo de Verizon.



3 Se aplica un descuento de lealtad de $5 / mes después de 3 meses de servicio; se aplican $5 / mes adicionales después de 9 meses de servicio, por un total de $10 / mes. El descuento se aplica siempre que su línea no esté desconectada. Descuento de pago automático de $5 / mes disponible después del primer mes para todos los planes. Se requiere tarjeta de crédito o débito.



4 Velocidades 25 veces más rápidas según el análisis de Ookla® de las velocidades medias de descarga de datos de Speedtest Intelligence® de los resultados de Verizon 5G en comparación con las velocidades medias 4G LTE de los principales operadores de EE. UU. Combinadas en el tercer trimestre de 2020. Marcas comerciales de Ookla utilizadas bajo licencia y reimpresas con permiso.



5 El acceso a Mobile Hotspot incluye 10 GB de datos 5G Nationwide / 4G LTE, luego velocidades de hasta 600 Kbps el resto del mes. Su experiencia con los datos y la funcionalidad de algunas aplicaciones de datos, como la transmisión de video o audio, pueden verse afectadas.



6 Llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados desde México, Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Se requiere un dispositivo mundial 4G o 5G. Datos internacionales reducidos a velocidades 2G después de 0.5 GB / día. Si más del 50% de su uso de llamadas, mensajes de texto o datos en un período de 60 días es en México, Canadá, Puerto Rico o las Islas Vírgenes de EE. UU., El uso de los servicios en estos destinos puede ser eliminado o limitado.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

