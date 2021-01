Lannion, le 25/01/2021 – 17h45

chiffre d’affaires annuel 2020 en ligne avec les attentes a 126,7 M€ en donnees publiees (+14,4% YoY et +40,7% au T4) / 100 M€ a perimètre constant (-9,7% YOY et +2,1% au T4)

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre un chiffre d’affaires annuel de 126,7 M€ en données publiées en croissance de 14,4%. Le quatrième trimestre est marqué par un chiffre d’affaires record de près de 50 M€, reflétant le retour de la croissance organique (+2,1%) ainsi que la contribution des nouvelles activités (13,2 M€).

Dans le contexte de crise qui a marqué l’exercice 2020, la croissance organique annuelle reste en retrait, à -9,7% soit environ -10,7 M€ qui s’expliquent principalement, en Photonique1 par la diminution d’activité sur le contrat MégaJoule (-5,5 M€) et en Medical par le recul des ventes liées à l’annulation des grands salons mondiaux (-3,2 M€).

Avec une meilleure visibilité sur ses marchés et des moyens financiers, industriels et commerciaux renforcés LUMIBIRD entend poursuivre sa stratégie de croissance organique et externe pour doubler son chiffre d’affaires (données publiées) à horizon 2023 avec une croissance organique annuelle moyenne de 8 à 10% et un objectif de marge d’EBE entre 20 et 25%.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2020 2019 Variation publiée Variation organique 1 pro forma 2020 2 Premier trimestre 21,9 24,2 -9,5% -16,7% Deuxième trimestre 23,9 27,5 -13,3% -17,2% Troisième trimestre 32,7 24,8 +32,1% -9,9% Quatrième trimestre 48,2 34,2 +40,7% +2,1% 12 mois 126,7 110,7 +14,4% -9,7% 146,4 dont Photonique (ex Laser) 68,5 71,4 -4,1% -10,6% 68,5 Médical 58,2 39,3 +48,1% -8,0% 77,9

1 variation organique : à taux de change et périmètre constants

2 en intégrant Ellex au 1er janvier 2020

Le chiffre d’affaires annuel 2020 consolidé du Groupe LUMIBIRD s’établit à 126,7 M€, en hausse de 14,4%. A périmètre et taux de change constants, (retraité des acquisitions d’Ellex au 30 juin 2020, du Groupe Essmed au 31 juillet 2020, d’Optotek Medical au 31 aout 2019 et d’Halo Photonics le 24 décembre 2019), il affiche un retrait de -9,7%, à 100,0 M€. En intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d’Ellex, le chiffre d’affaires 2020 pro-forma est de 146,4 M€.

Le Groupe a enregistré au quatrième trimestre un chiffre d’affaires record, à 48,2 M€ tenant compte de la contribution des nouvelles activités (13,2 M€) et d’une croissance organique positive (+2,1%) pour la première fois de l’année, dans le contexte de crise sanitaire et économique. A périmètre et taux de change constants la division Medical est stable sur le dernier trimestre (-0,5%) et la division Photonique en croissance de 3,7%.

Dans le détail, les activités Industriel et Scientifique restent pénalisés par les fermetures de nombreux laboratoires de recherche et d’universités, avec un recul de 4,4% sur le trimestre. Les activités Défense/Spatial renouent avec la croissance (+3,8%) sous l’effet croisé de la décrue programmée du contrat MégaJoule entamée au 4e trimestre 2019 et la montée en puissance des nouveaux contrats et de l’activité hors contrats. L’activité Capteurs Lidar bénéficie à la fois de l’intégration d’Halo Photonics (1,8 M€ sur le trimestre) et d’une croissance organique de 14,7% sur ce dernier trimestre.

En dépit des restrictions imposées par la crise sanitaire, l’intégration d’Ellex et la mise en place des synergies commerciales et industrielles se sont déroulées comme prévu, avec des ventes du nouvel ensemble conformes au budget, y compris aux Etats-Unis.

LUMIBIRD aborde l’exercice 2021 avec confiance, fort d’un carnet de commandes fourni confirmant la reprise sur les différents marchés du Groupe.

A horizon 2023, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance mixte, organique et externe, pour doubler son chiffre d’affaires actuel (données publiées). Soutenu par des marchés porteurs, la capacité d’innovation et l’impact des synergies commerciales, l’objectif de croissance organique est de 8 à 10% en moyenne sur les trois prochaines années.

En termes de rentabilité, au-delà des synergies attendues, la performance des achats, la rationalisation de la supply chain et une intégration verticale croissante doivent contribuer à un objectif de marge d’EBITDA en croissance dans une fourchette de 20 à 25% à partir de 2021.

Prochaines informations :

Résultats annuels 2020, le 16/03/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Groupe LUMIBIRD

Aude Nomblot-Gourhand

Secrétaire Générale - CFO

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com

Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net













1 anciennement division « Laser »





Pièce jointe