Résultats annuels 2020

Progression du résultat d’exploitation de 18 %

Amélioration des performances sur le 2 nd semestre 2020

Renforcement continu de la structure financière

En Milliers d'euros

Comptes consolidés S1 2020 S2 2020 Variation

% 2020 2019 Variation % Chiffre d'affaires 1 426 1 953 + 37% 3 379 5 018 - 33% Coût des ventes - 540 - 720 - 33% - 1 260 - 1 174 - 7% Marge brute



886



1 233



+ 39%



2 119



3 844



- 45%



Coûts d’exploitation1







Dont coûts de fonctionnement - 2 250







- 1 266 - 1 779







- 1003 - 21%







- 21% - 4 029







- 2 269 - 6 169







- 2 517 - 35%







- 10% Dont charges de personnel - 1 170 - 1 108 - 5% - 2 278 - 2 520 - 10% Résultat d’exploitation - 1 364 - 546 + 60% - 1 910 - 2 325 + 18% Résultat financier

Dont charges financières exceptionnelles Negma2 - 10 575







- 10 561 - 1 704







- 1 417 - 12 279







- 11 978 - 140







0 Résultat exceptionnel -72 156 84 - 411 Résultat net

Dont résultat net retraité2 - 12 011

- 1 450 - 2 094

- 677



+ 53% - 14 105

- 2 127 - 2 876

- 2 876



+ 26%

Le Conseil d’Administration de Spineway, réuni le 25 janvier 2021 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes annuels 2020.

Porté par une forte progression de ses ventes en décembre 2020 (+ 30% par rapport à décembre 2019), Spineway a vu son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 s’apprécier de 21% par rapport au 3ème trimestre pour s’inscrire à 1 068 k€. Cette dynamique positive, notamment impulsée par l’accélération des ventes en Asie sur le 4ème trimestre (+71% par rapport à 2019), permet au chiffre d’affaires annuel du Groupe de se porter à hauteur de 3 379 k€ et réduit l’écart par rapport à 2019 (- 33%) dans une année très perturbée par la crise du COVID.

Nette amélioration des performances sur le 2nd semestre

Ce redressement des ventes au 2nd semestre permet à Spineway d’afficher une amélioration de ses performances opérationnelles sur la deuxième partie de l’année après un 1er semestre marqué par les effets de la crise sanitaire. La marge brute du S2 2020 se porte à 1 233 k€ contre 886 k€ sur le S1 2020, soit une progression de + 39% et s’inscrit à 2 119 k€ sur l’année 2020.

Sur la période, Spineway a poursuivi ses investissements en R&D, qualité et affaires réglementaires afin de conserver sa compétitivité, anticiper les développements futurs et sécuriser les homologations selon les nouvelles exigences européennes. Par ailleurs, les mesures d’économies mises en place ont permis de limiter l’impact de la pandémie sur les résultats du Groupe, notamment le plein effet de la réduction des charges de personnel initiée en 2019, la diminution des frais de représentation et de marketing (salons, congrès, déplacements…), ainsi que la bonne maîtrise des coûts de structure, notamment, via un plan d’économie sur la filiale US, dont les résultats ne sont, à ce jour, pas conformes aux attentes en lien avec la situation sanitaire.

Bénéficiant de cette rationalisation des coûts, le résultat d’exploitation du 2nd semestre s’apprécie de 60% par rapport au S1 pour s’inscrire – 546 k€. Sur l’ensemble de l’exercice, il se porte à – 1 910 k€ et s’améliore de 18% par rapport à l’an passé.

Comme annoncé lors de la publication des résultats du 1er semestre3, la comptabilisation d’une charge financière exceptionnelle liée au mécanisme de compensation du contrat de financement Negma vient impacter le résultat net 2020 pour près de 12M€. Afin de sortir de ce mécanisme, Spineway a procédé à deux réductions de capital par voie de réduction de la valeur nominal de l’action sur l’exercice (en mai et septembre) ce qui explique que cette charge porte essentiellement sur le 1er semestre (11 M€) le temps que ces décisions portent effet. Pour rappel, cette charge financière n’a fait l’objet d’aucune sortie de trésorerie pour le Groupe et a été intégralement financée en titres Spineway.

Retraité de cette charge financière exceptionnelle, le résultat net du Groupe affiche un redressement significatif de 26% pour s’élèver à – 2 127 k€ contre une perte de – 2 876 k€ en 2019.

Structure financière renforcée pour accompagner le développement

Au cours de cette période atypique, le Groupe a porté une attention toute particulièrement aux délais de règlement de ses clients et à la maîtrise de ses stocks. Cette gestion proactive a permis au BFR de s’améliorer de 985 k€ pour s’établir à 1 828 k€ contre 2 813 k€ l’an passé.

La trésorerie du Groupe a bénéficié de cette amélioration tout comme de la baisse des coûts opérationnels et s’est vue également renforcée au travers du contrat de financement mis en place avec la société Negma. Sur l’exercice 2020, les conversions d’obligations convertibles ou échangeables en actions ordinaires nouvelles ou existantes assorties de BSA (OCABSA)4 ont généré plus de 6 M€ en trésorerie nette pour le Groupe qui ont été complétés par l’obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) pour un montant de 1,4 M€.

Ainsi, les disponibilités au 31 décembre 2020 se montent à 4 857 k€ et permettent au Groupe d’afficher une trésorerie nette de dettes financières de 1 969 k€.

Des partenariats technologiques et scientifiques à fort potentiel

Conformément à sa stratégie d’innovation, Spineway travaille sur le développement de nouveaux produits afin d’améliorer les techniques chirurgicales, faciliter le geste des chirurgiens et réduire le temps opératoire. A cet effet, le Groupe vise à mettre en place des partenariats technologiques et scientifiques à haute valeur ajoutée. Ces derniers basés sur des technologies de pointe telles que l’impression 3D et des collaborations avec des chirurgiens reconnus dans le monde du rachis devraient accompagner la montée en puissance des implants premium du Groupe.

Fort de fondamentaux solides et de moyens financiers renforcés, Spineway est paré pour poursuivre son développement sur ses zones historiques durant la période de pandémie et est en capacité de saisir toute opportunité de croissance externe pouvant offrir des synergies créatrices de valeur pour le Groupe.

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

1 Net de coûts de R&D activés depuis le 2nd semestre 2019, soit 902k€ en 2020 vs 358 k€ en 2019.

2 Cf les explications sur cette charge exceptionnelle en page 2 sur le résultat net.

3 Cf communiqué de presse des résultats semestriels du 27 octobre 2020

4 Le détail des financements est mentionné dans le rapport financier annuel.

