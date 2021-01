January 25, 2021 12:00 ET

Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 25.1.2021 klo 19:00

Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) hallitus on 25.1.2021 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeudet jaetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla Digitalist Group Oyj:n konserniin (”Konserni”) kuuluvan yhtiön palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oikeuksia voidaan jakaa Yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle siltä osin kuin niitä ei jaeta Konsernin henkilöstölle. Yhtiön tytäryhtiö ei voi merkitä optio-oikeuksien no-jalla osakkeita.

Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000.000 Yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi päättää optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista sekä Yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Digitalist Groupin uuden osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet edustavat 25.1.2021 yhteensä enintään noin 9,21 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, vastaten noin 8,44 prosentin diluutiovaikutusta.

Optio-oikeuksilla 2021A1 ja 2021B1 merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2024. Optio-oikeuksilla 2021A2, 2021B2 ja 2021C1 merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.1.2026 ja päättyy 31.12.2026.

Optio-oikeuksilla 2021A1 ja 2021A2 merkittävien osakkeiden merkintähintana käytetään Digitalist Group Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin Pörssissä ajalla 1.10.2020-31.12.2020.

Optio-oikeuksilla 2021B1 ja 2021B2 merkittävien osakkeiden merkintähintana käytetään Digitalist Group Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin Pörssissä ajalla 1.10.2021-31.12.2021.

Optio-oikeuksilla 2021C1 merkittävien osakkeiden merkintähintana käytetään Digitalist Group Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin Pörssissä ajalla 1.10.2022-31.12.2022.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä saatavissa Yhtiön kotisivuilta osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/shares/option-schemes.

Kannustinohjelman teoreettinen markkina-arvo on noin 0,5 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on laskettu osalta käyttäen Black & Scholes –menetelmää.

Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet jakamattomilta osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019 A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 3.580.000 kappaletta, joiden perustella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 3.580.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

