Paris, 25 janvier 2021

18:00 CET

Calendrier de communication financière 2021



Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME) annonce son calendrier de communication financière pour 2021 :

28 janvier 2021 : Marge brute annuelle 2020 et fourchette d’EBITDAr 2020

22 avril 2021 : Résultats annuels 2020 & Marge brute du T1 2021

22 juillet 2021 : Marge brute du 1 er semestre 2021

semestre 2021 28 octobre 2021 : Résultats du 1er semestre 2021 et Marge brute

du 3e trimestre 2021

Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse.



A propos d’Artefact I artefact.com

Artefact est une nouvelle génération de société de conseils et services data-driven transformant la donnée en valeur ajoutée et en impact commercial pour ses clients. Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Dubaï), Artefact intervient auprès d’un large portefeuille de plus de 300 clients intégrant de nombreux leaders mondiaux comme Samsung, Danone, L'Oréal et Sanofi. S’appuyant sur l'exploitation et l'analyse de la donnée, les activités du Groupe sont structurées en 3 grandes offres : Data Consulting, Data Marketing et Digital Activation. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

