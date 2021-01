umlaut, chef de file international de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles, a testé les réseaux 5G dans l’ensemble de la région du Grand Toronto et a attribué le premier rang à Rogers



TORONTO, 25 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une nouvelle étude publiée aujourd’hui par umlaut, un chef de file international de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles, Rogers se classe au premier rang en ce qui a trait au réseau 5G le plus fiable et obtient aussi les meilleurs résultats pour la performance des services de données sur un réseau 5G dans la région du Grand Toronto. Maintenant que la 5G ouvre la voie à un monde de possibilités et de nouvelles applications, qu’il s’agisse de solutions intelligentes pour les villes, d’expériences multijoueurs sans décalage et accessibles partout ou de la fabrication à l’aide de la robotique, les clients peuvent maintenant accéder au réseau 5G le plus étendu et le plus fiable dans la région du Grand Toronto.

« En tant que grand centre d’affaires et zone la plus peuplée au Canada, la région du Grand Toronto est idéale pour la technologie et l’innovation, et nous sommes fiers d’offrir le meilleur réseau 5G aux résidents et aux entreprises de la région, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. Alors que nous continuons à investir dans un avenir avec la 5G pour les Canadiens, la fiabilité restera la pierre angulaire de nos réseaux de classe mondiale afin que nous puissions aider les clients à rester connectés au moment où ils en ont le plus besoin. »

Rogers a obtenu un total de 917 points sur un maximum de 1 000 points dans le cadre de l’audit de performance par umlaut sur les données mobiles pour la région du Grand Toronto. umlaut, qui teste les réseaux mobiles dans plus de 120 pays autour du monde, a mesuré la performance des services de données en réalisant des tests dans l’ensemble de la région du Grand Toronto à l’aide des tout derniers téléphones intelligents compatibles avec la 5G. L’entreprise attribue une note globale à chaque fournisseur canadien en évaluant le rendement d’activités courantes effectuées par les consommateurs sur le réseau, comme naviguer sur des sites web populaires, télécharger et téléverser du contenu et regarder du contenu vidéo en continu.

umlaut a mené des tests dans l’ensemble de la région du Grand Toronto et a pris plus de 14 000 échantillons de données. Les tests portaient sur la fiabilité du réseau, la réactivité, la vitesse de téléchargement/téléversement, et la qualité et la stabilité de la lecture des vidéos en ligne. Cliquez ici (anglais seulement) pour en savoir plus.

Les consommateurs et les entreprises abonnés à un forfait Infini de Rogers ou à un forfait de données illimitées à partager de Rogers service Affaires qui possèdent un appareil compatible avec la 5G peuvent accéder au réseau 5G de Rogers, propulsé exclusivement par Ericsson. Le réseau 5G de Rogers est maintenant accessible dans 47 communautés en Ontario et est le réseau 5G le plus étendu au pays. En effet, il dessert plus de 160 marchés dans l’ensemble du pays3. En décembre 2020, Rogers a annoncé le lancement du premier réseau central autonome 5G au Canada, propulsé par Ericsson, à Montréal, à Ottawa, à Toronto et à Vancouver, marquant ainsi la prochaine étape importante de l’évolution de son réseau 5G.

Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays. En 2020, notre réseau sansfil a obtenu, pour une deuxième année consécutive, les meilleurs résultats au test réalisé par umlaut (anglais seulement). En 2020, J.D. Power a également classé Rogers au premier rang dans l’Ouest et en Ontario pour la qualité de son réseau sans-fil. Selon un récent rapport, le réseau sansfil de Rogers offre les vitesses les plus constantes de tous les réseaux sansfil nationaux au pays aux troisième et quatrième trimestres de 2020.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements

media@rci.rogers.com

18442261338

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance par umlaut sur les données mobiles pour la région du Grand Toronto réalisé en décembre 2020. Consultez https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada(anglais seulement).

2 « Le plus fiable » d’après l’audit de performance par umlaut sur les réseaux mobiles au Canada, juin 2020; « réseau de confiance » d’après le nombre total d’abonnés sans-fil.

3 La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

4 https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-112/Accenture-Accelerating-5G-in-Canada-PoV-2019.pdf#zoom=50 (article en anglais seulement)