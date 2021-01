ERYTECH rappelle les principales échéances cliniques attendues en 2021 et publie sa position de trésorerie

à fin décembre 2020





Année 2020 marquée par la solidité de l’exécution opérationnelle et l’atteinte d'étapes clés dans un contexte difficile

Résultats et/ou avancées réglementaires attendus en 2021 pour 4 programmes cliniques avec le produit candidat phare eryaspase :

Analyse intermédiaire d’efficacité de l’étude de phase 3 TRYbeCA-1 dans le traitement en seconde ligne du cancer métastatique du pancréas prévue au 1 er trimestre ou résultats finaux de l'étude TRYbeCA-1 prévu au 4 ème trimestre

trimestre ou résultats finaux de l'étude TRYbeCA-1 prévu au 4 trimestre Retours de la FDA sur la voie d’une approbation potentielle dans la LAL hypersensible, sur la base des résultats positifs de l’étude de phase 2 menée par un investigateur (IST) attendus au 1 er semestre

semestre Résultats préliminaires de l’étude de phase 2 TRYbeCA-2 dans le cancer du sein triple négatif attendus au 4 ème trimestre

trimestre Détermination de la dose maximale tolérée (DMT) dans l’étude de phase 1 rESPECT, menée par un investigateur, en traitement de première ligne du cancer du pancréas de stade avancé attendue d’ici la fin de l’année

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 44,4 millions d’euros1 (54,4 millions de dollars) à fin décembre 2020



Lyon (France) et Cambridge (Maryland, États-Unis), le 25 janvier 2021– ERYTECH Pharma (Euronext Paris : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, présente aujourd’hui ses principales réalisations en 2020 ainsi que ses échéances pour 2021 et publie sa position de trésorerie à fin 2020.

« ERYTECH démarre l’année 2021 avec la perspective de nombreux développements pour l’ensemble de ses activités », déclare Gil Beyen, Directeur Général d’ERYTECH Pharma. « Après plus de trois années de développement opérationnel soutenu, les quatre programmes cliniques du pipeline d’ERYTECH devraient franchir des étapes importantes en 2021, avec potentiellement les dépôts de demandes d’autorisation de mise sur le marché dans deux indications aux besoins médicaux insatisfaits importants. »

Principales réalisations en 2020 et échéances cliniques attendues en 2021

TRYbeCA-1, étude clinique pivot de phase 3 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas métastatique Désignation Fast Track accordée en avril 2020 Finalisation du recrutement en décembre 2020 ; 512 patients inscrits, soit 6% de plus que l'objectif de 482 patients



·L’analyse intermédiaire d’efficacité est en bonne voie pour le T1 2021, avec deux issues possibles :

Si l’étude répond avec succès au critère principal de prolongation de la survie globale, l’étude pourrait être conclue plus rapidement

Sinon l’étude se poursuivra en vue d’une analyse finale attendue au T4 2021





·Si l’étude permet de conclure au stade intermédiaire, les demandes d’autorisations pour les États-Unis et l’Europe pourraient être déposées d’ici la fin 2021

▪ Étude de phase 2 NOPHO dans la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) :

Finalisation du recrutement en août 2020

Résultats positifs présentés à l’occasion du congrès de l’ASH en décembre 2020

Poursuite du dialogue avec la FDA pour explorer la voie d’approbation sur la base des résultats positifs de phase 2 ; retours de la FDA attendus au S1 2021

Dans le cas où la voie d’approbation est confirmée, la demande d’autorisation (BLA licence) devrait être déposée en 2021





▪ TRYbeCA-2, étude clinique de phase 2 dans le cancer du sein triple négatif :

Recrutement des patients dans trois pays en Europe

Premiers résultats attendus au T4 2021





▪ rESPECT, étude de phase 1 conduite par un investigateur de l’Université de Georgetown aux Etats-Unis dans le traitement en première ligne du cancer métastatique du pancréas

Démarrage de l’étude au T4 2020 avec le recrutement du premier patient

Détermination de la dose maximale tolérée d’ici fin 2021





Trésorerie à fin 2020 et perspectives



▪ Au 31 décembre 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie d’ERYTECH s’élevaient à 44,4 millions d’euros (environ 54,4 millions de dollars), contre 73,2 millions d’euros au 31 décembre 2019. Cette diminution de la trésorerie de 28,8 millions d’euros au cours des 12 mois de 2020 résulte principalement d’une consommation nette de 56,3 millions d’euros et des financements d’un montant total de 27,5 millions d’euros comprenant :

le tirage de cinq tranches de 3 millions d’euros dans le cadre de l’accord de financement par obligations convertibles signé avec Alpha Blue Ocean, pour un produit net total de 14,2 millions d’euros. Les cinq tranches ont déjà été converties, résultant en la création de 2 430 925 actions, soit 13 % du nombre d’actions en circulation composant le capital de la Société ;

un prêt non dilutif de 10 millions d’euros garanti par l’État (PGE) auprès de Bpifrance et de la Société Générale, ainsi que les paiements d’étapes par Bpifrance d’un prêt et d’une subvention liés au projet de R&D préclinique Tedac, pour un montant de 3,3 millions d’euros.

Les informations ci-dessus sont fondées sur des données préliminaires non auditées concernant la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2020. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année 2020 seront publiés le 8 mars 2021.



▪ La Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie au 31 décembre 2020 couvriront ses dépenses opérationnelles et ses programmes en cours jusqu’au troisième trimestre 2021. En intégrant, d’une part, l’option de financement potentiellement restante dans le cadre du programme d’obligations convertibles et, d’autre part, le programme « ATM », l’horizon de financement de la Société est étendu jusqu’à fin 2021.

Calendrier financier 2021

Point sur les activités et résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2020 : 8 mars 2021 (après la clôture des marchés aux États-Unis), suivi d’une conférence téléphonique et d’une conférence en ligne le 9 mars 2021 à 14h30, heure de Paris (8h30, heure de New York)

Point sur les activités et résultats financiers du premier trimestre 2021 : 4 mai 2021 (après la clôture des marchés aux États-Unis), suivi d’une conférence téléphonique et d’une conférence en ligne le 5 mai 2021 à 14h30, heure de Paris (8h30, heure de New York)

Point sur l’activité et principaux éléments financiers du deuxième trimestre 2021 : 20 septembre 2021 (après la clôture des marchés aux États-Unis), suivi d’une conférence téléphonique et d’une conférence en ligne le 21 septembre 2021 à 14h30, heure de Paris (8h30, heure de New York)

Point sur les activités et résultats financiers du troisième trimestre 2021 : 15 novembre 2021 (après la clôture des marchés aux États-Unis), suivi d’une conférence téléphonique et d’une conférence en ligne le 16 novembre 2021 à 14h30 heure de Paris (8h30 heure de New York)





À propos d’ERYTECH et eryaspase : www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH se concentre principalement sur le développement de produits ciblant les perturbations métaboliques des cellules cancéreuses, afin de les priver des acides aminés nécessaires à leur croissance et leur survie.

Le produit phare de la Société, eryaspase, constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs, s’attaque au métabolisme altéré de l’asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. Eryaspase est en cours d’étude clinique de Phase 3 dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas, et en cours d’étude clinique de Phase 2 dans le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif. Une étude de phase 2 parrainée par des chercheurs sur la leucémie aiguë lymphoblastique a été récemment finalisée dans les pays nordiques d'Europe.

ERYTECH produit ses candidats médicaments pour le traitement des patients en Europe sur son site de production conforme aux BPF à Lyon en France, et pour les patients aux États-Unis sur son site de production conforme aux BPF récemment ouvert dans le New Jersey aux États-Unis. Eryaspase n'est approuvé dans aucun pays.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

