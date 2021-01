Alstom étend son expertise de la mobilité digitale, de la signalisation et de la communication en acquérant B&C Transit

26 janvier 2021 – Alstom avance dans le déploiement de sa stratégie Alstom in Motion et se donne les moyens de ses ambitions de croissance dans la mobilité digitale en faisant l’acquisition de B&C Transit, une entreprise de construction et de conception technique spécialisée dans le transport ferroviaire. Cette opération renforce la position d’Alstom sur le marché de la signalisation nord-américain en mettant la technologie avancée et les capacités techniques des deux entreprises au service des agences et des opérateurs de transport aux États-Unis comme au Canada.

L’acquisition permettra à Alstom de livrer avec efficacité ses solutions de signalisation innovantes en étendant ses capacités d’application au sol et d'ingénierie des systèmes. De plus, cette acquisition renforcera le portefeuille de solutions d’Alstom, pour les clients actuels et nouveaux en Amérique du Nord, tout en consolidant la présence du groupe sur la côte ouest. L’alliance des ressources des deux entreprises soutiendra les opérations et les visions technologiques des clients, accélérant la mise en place d'une mobilité plus efficace, fiable, sûre et durable.

« L’expertise de B&C Transit dans l’ingénierie et la conception de la signalisation et de la communication complète à la perfection les solutions de technologie avancée d’Alstom » affirme Jérôme Wallut, vice-président senior d’Alstom Amérique du Nord. « Les clients bénéficieront de capacités de ressources supplémentaires ainsi que d'une présence importante en Amérique du Nord qui permettront de localiser davantage le développement, la prestation et l’assistance. »

B&C Transit pourra profiter de la présence mondiale d’Alstom ainsi que des opportunités de développement commercial au niveau du matériel roulant, des services et de la maintenance pour accroître ses opérations. De plus, les employés des deux entreprises auront la possibilité d’étendre leurs champs de compétences.

Basé à Oakland, en Californie, B&C Transit emploie près de 85 personnes aux États-Unis, notamment à Livermore (Californie) et Pittsburg (Pennsylvanie), et a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 45 millions $ US en 2020. B&C Transit répond aux besoins d’une clientèle établie en Amérique du Nord, et son portefeuille de projets comprend par exemple le projet de métro central (Muni) de l’Agence municipale des transports de San Francisco ainsi que les systèmes et le centre de contrôle Metrorail de Miami-Dade.

À l’issue de l’opération, qui devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2021, B&C Transit deviendra une filiale à part entière d’Alstom.

À propos d'Alstom Alstom, à l'avant-garde d'une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l'avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,2 milliards d'euros et 9,9 milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2019/20. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 38 900 personnes.

