Nouveau Monde avance le déploiement de son matériel d'anode de graphite sphérique enrobé écologique – un matériau essentiel pour les batteries lithium-ion



La production de graphite sphérique enrobé s'inscrit dans le cadre de la production plus large de Nouveau Monde de matériel d'anode, en particulier pour l’industrie des véhicules électriques et du stockage d’énergie renouvelable

Nouveau Monde a achevé avec succès l'étude d'ingénierie détaillée et l’approvisionnement d'équipements a commencé pour son module de la phase 1 – la première production est actuellement prévue pour le premier trimestre de l'année 2022

La capacité de production initiale est fixée à 2 000 tonnes par an, avec une possibilité d'augmentation significative dans une phase 2

Collaboration exclusive avec le professeur Philippe Ouzilleau, expert en génie des matériaux de l'Université McGill, pour optimiser les performances et la durabilité du matériel d’anode de la Société pour les batteries lithium-ion

En soutien à ce projet, le gouvernement du Québec a accordé à la Société une subvention pour financer en partie le développement de l'initiative d’enrobage de graphite sphérique de Nouveau Monde

MONTRÉAL, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de répondre à la demande des manufacturiers de batteries cherchant un approvisionnement local et écologique, Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) avance le développement de son portefeuille de produits de graphite sphéronisé enrobé (« CSPG ») via la mise en place d’une ligne de production d’une capacité prévue allant jusqu’à 2 000 tonnes par année (phase 1) et la poursuite de ses initiatives de recherche et développement (« R&D »).

Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, a mentionné : « Notre gouvernement est fier de soutenir les activités de Nouveau Monde Graphite, une société impliquée dans le marché des batteries. L’objectif de notre programme est d’appuyer les entreprises dans la réalisation leurs projets de recherche et développement afin d’innover et d’améliorer la compétitivité de l’industrie minière du Québec. »

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a déclaré : « Je suis enthousiaste à la perspective de nos progrès en R&D pour les matériaux avancés d’anode. Je suis certain que l’initiative d’enrobage s’avérera un investissement judicieux pour soutenir notre modèle d’affaires verticalement intégré. Nos discussions commerciales en cours réitèrent l’importance des produits enrobés, prêts pour utilisation dans l’anode des batteries lithium-ion, pour notre stratégie de croissance à l’international. En couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la mine aux matériaux avancés, nous offrons à nos clients une solution clé en main combinant qualité élevée, empreinte carboneutre, faibles coûts et traçabilité garantie. »

Arne H. Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde, a ajouté : « Au nom du conseil d'administration, je remercie le gouvernement du Québec pour son soutien. Son appui continu et tangible à des entreprises comme Nouveau Monde contribue à positionner le Québec comme le « pôle d'électrification de l’Amérique du Nord ». Notre partenariat de recherche avec l'Université McGill, basée au Québec, est également une preuve de l'engagement de Nouveau Monde envers le centre d'excellence québécois pour la recherche et le développement de matériaux de batteries. »

À l’heure actuelle, la production mondiale de CSPG est présentement concentrée à 100 % en Asie. Avec la croissance exponentielle prévue de la production de batteries pour soutenir l’industrie des véhicules électriques et du stockage d’énergie, la demande en matériel d’anode à base de graphite devrait atteindre plus de 2,8 millions de tonnes en 2025, le CSPG représentant une part importante de cette quantité (Benchmark Minerals Intelligence, Lithium-Ion Battery Megafactory Assessment, janvier 2021). Le rapport de Roskill de l'automne 2020 faisait état de prix de vente moyens en Chine pour 2019 de 7 157 dollars US/tonne pour du CSPG avec des spécifications similaires à celles du matériel d’anode qui devrait être produit par Nouveau Monde.

L'intégration verticale assure le contrôle opérationnel et la diversité des lignes de produits est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87b4c6e3-f203-4c5f-82cd-12c021abe511

Grâce à ses efforts continus en R&D, au recrutement de spécialistes en graphite naturel, carbone et chimie industrielle, notamment des talents asiatiques, et à des partenariats de recherche, Nouveau Monde croit être en voie de devenir un fournisseur stratégique pour les manufacturiers occidentaux. Le concentré de graphite de haute qualité provenant du gisement Matawinie combiné à l’hydroélectricité durable et abondante d’Hydro-Québec devraient positionner avantageusement la Société dans ce marché.

Début de la production de matériel d’anode CSPG

La première phase de production comprend l’installation d’une ligne d’enrobage d’une capacité prévue de 2 000 tonnes par année à l’usine de la Société. Cette ligne d’enrobage vise à transformer le graphite en flocons et sphéronisé purifié aux installations de purification de Nouveau Monde grâce au procédé d’enrobage déjà testé en laboratoire démontrant des performances supérieures au matériel d’anode des producteurs commerciaux asiatiques.

Déjà, l’ingénierie de détail est complétée sur les équipements à long délai de livraison et l’approvisionnement est maintenant amorcé. Nouveau Monde prévoit lancer la production et les ventes de CSPG au T1-2022.

Afin de gérer son profil de risque, la Société utilise à nouveau sa stratégie éprouvée de développement par phases. En implantant une approche modulaire, Nouveau Monde entend réduire les risques associés à de nouvelles opérations, dont l’optimisation du procédé d’enrobage, et appuyer le développement de la conception à mesure qu’elle agrandit ses installations commerciales de matériel d’anode.

À noter que la capacité de l’équipement principal sélectionné pour cette ligne de production pourrait potentiellement être triplée via une mise à niveau à moyen terme, ce qui pourrait diminuer sensiblement les investissements futurs requis une fois les opérations commerciales de pleine envergure en production aux installations de phase 2 à Bécancour, au Québec.

Développant un écosystème industriel complet pour les batteries sur son territoire, le gouvernement du Québec, via son Programme d’appui à la recherche et à l’innovation du domaine minier (PARIDM) octroie une subvention de 600 000 $ à Nouveau Monde pour soutenir le développement de ces activités d’enrobage.

Initiatives de recherche avancée exclusives

En complément, Nouveau Monde poursuit le développement de matériaux avancés pour demeurer à l'avant-garde des tendances de l’industrie et tenter d’offrir le portefeuille de matériel d’anode de batteries lithium-ion le plus performant et le plus écologique du marché.

À cette fin, l’enrobage permet de réduire la porosité du graphite, de diminuer l’exfoliation et ainsi d’augmenter les performances et la durée de vie des batteries en enduisant chacune des petites sphères de graphite purifié d’un enduit de carbone amorphe.

La Société travaille de pair avec le professeur Philippe Ouzilleau, expert de l’ingénierie des matériaux, et son équipe de recherche pour développer de nouveaux types de précurseurs et de nouvelles technologies d’enrobage, à base de biomasse par exemple, dans le but de réduire l’empreinte environnementale des produits, d’optimiser les coûts de production et d'améliorer les propriétés relatives aux performances existantes.

D’autre part, Nouveau Monde collabore avec Forge Nano pour réaliser des tests en laboratoire afin d’évaluer ses technologies d’enrobage par disposition atomique au laser sur le matériel CSPG de la Société. Ces essais devraient permettre de confirmer la performance supérieur du « double enrobage » et ainsi rehausser le portefeuille R&D de Nouveau Monde.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme élément-clé au sein de la révolution des énergies durables. La Société développe une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries au Québec, Canada. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité en 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et de hautes normes ESG, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

