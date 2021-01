Lehdistötiedote

26.1.2021, klo 10:00

eQ Varainhoito on kerännyt eQ PE XIII US -rahastoon 1. sulkemisessa 131 miljoonaa dollaria. Edellinen US -rahasto eQ PE XI vuonna 2019 keräsi 1. sulkemisessaan 113 miljoonaa dollaria. eQ PE XIII US -rahaston varainkeruuta jatketaan kevään 2021 ajan ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään kesäkuussa 2021.

Erikoissijoitusrahasto eQ PE XIII US tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, joiden strategiana on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Rahaston sijoitussalkussa tulee olemaan 12-15 pääosin sektori-erikoistunutta rahastoa, joiden kautta rahasto hajautuu yli 150 yhtiöön useille eri toimialoille ja osavaltioihin.

eQ aloitti vuonna 2015 yhteistyön Chicagossa sijaitsevan RCP Advisorsin kanssa ja nyt kerättävä rahasto on neljäs USA-rahasto RCP:n kanssa. RCP on vuonna 2001 perustettu, erityisesti pieniin ja keskisuuriin pohjoisamerikkalaisiin rahastoihin erikoistunut, hyvin kokenut ja erinomaisesti resursoitu Private Equity - varainhoitaja. Yhteensä eQ on kerännyt USA-rahastoihinsa jo yli 530 miljoonaa dollaria.

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, kommentoi:

”eQ on ollut erittäin tyytyväinen yhteystyöhön kumppanimme RCP:n kanssa. Aikaisempien rahastojen sijoitustoiminta on edennyt suunnitellusti ja niiden tuottokehitys on ollut vahva. USA:n pääomasijoitusmarkkina on maailman suurin ja erittäin kokenut paikallinen kumppani on välttämätön edellytys sille, että löydämme kiinnostavimmat rahastot ja saamme myös neuvoteltua allokaatiota niissä. RCP on onnistunut tässä erinomaisesti. Monet asiakkaistamme kasvattavat PE-allokaatiota edelleen ja Pohjois-Amerikka sijoituskohteena kiinnostaa. Rahaston sijoitustoiminta käynnistyi heti perustamisen yhteydessä, kun kaksi ensimmäistä sitoumusta tehtiin. Rahastoon on tulossa tuottohistorialtaan erinomaisia ja kysyttyjä rahastomanagereita.”

eQ Varainhoidon hallinnoitavat varat olivat syyskuun 2020 lopussa 8,7 miljardia euroa, josta 1,9 miljardia euroa oli eQ:n private equity -rahastoissa. Perustamme vuorovuosin Eurooppa- ja USA -rahastoja. Edelliset eQ:n Eurooppa -rahastot (eQ PE XII North ja eQ PE SF III) vuonna 2020 keräsivät 375 miljoonaa euroa.

Helsinki 26.1.2021

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy

+358 (9) 6817 8736, staffan.jafs@eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 8,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.