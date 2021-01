L’augmentation de la capacité de production et la modernisation de l’usine Bombardier de Bruges seront financées par un investissement de plus de 6 millions d’euros.

Ce plan d’investissement s’accompagne de l’embauche d’au moins 180 salariés supplémentaires.

Des investissements directs chez les fournisseurs de Bombardier leur permettront d’accompagner l'augmentation de la production.



Bombardier Transport, un chef de file mondial du secteur des technologies ferroviaires, a annoncé le lancement d’un plan d’investissement et d’embauche majeur, visant à augmenter la capacité de production de son usine de Bruges (Belgique). La modernisation du site de Bombardier à Bruges et l’augmentation de sa capacité de production seront financées par un investissement de plus de six millions d’euros. En conséquence, la société embauchera au moins 180 salariés supplémentaires pour soutenir l’augmentation de la production du site.

« Ce projet est pour nous, autant une nécessité industrielle qu’un pari sur l'avenir », a déclaré Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport, France et Benelux. « Malgré le contexte de crise sanitaire, Bombardier s'engage à aller de l'avant avec un plan ambitieux de transformation et de pérennisation de l’usine de Bruges. C’est la preuve de la vitalité de notre site industriel et une occasion inédite de moderniser notre outil de production, grâce à des processus informatisés, des outils robotisés et des solutions plus respectueuses de l’environnement » a-t-il conclu.

« Notre carnet de commandes est plein » a précisé Michel Huyghe, qui a été nommé Directeur de Site et Responsable des Opérations du site de Bruges, le 1er janvier dernier. « Nous venons de recevoir fin décembre une nouvelle commande de 204 voitures M7 pour la SNCB (ce qui représente à peu près 18 mois de travail pour notre usine de Bruges). C’est pourquoi il est important pour nous d’investir massivement dans nos capacités de production et de développer nos activités, au profit de toute la filière ferroviaire et de toute la région » a-t-il conclu.

D'un point de vue industriel, ce plan d'investissement permettra à Bombardier d'augmenter ses capacités de production d'ici l'été 2021 :

En créant une nouvelle ligne de production pour les voitures à 1 étage et pour les voitures M7 de la SNCB

En acquérant de nouveaux outillages plus modernes et plus performants

En créant de nouveaux postes de travail (une station de présentation peinture aux clients et un poste de travail spécifique pour l’acceptation client, par exemple)



Le plan permettra également de moderniser les ateliers de maintenance (notamment ceux destinés aux locomotives TRAXX, pour lesquelles l’usine de Bruges est un centre d’excellence européen au sein du groupe Bombardier).

Embaucher de nouveaux salariés

Au niveau des compétences et de l’emploi, ce plan prévoit d’embaucher au moins 180 employés supplémentaires (augmentation des effectifs à hauteur des besoins en volume et en compétences). Parmi ceux-ci, 100 employés se verront offrir un contrat à durée indéterminée, tandis que 80 autres signeront un CDD de 2 ans, avec la possibilité de convertir ce contrat en CDI à long terme. Avec son effectif composé d'employés hautement spécialisés, le site de Bombardier Bruges possède tout le savoir-faire et l'expertise nécessaires pour faire face à la demande croissante des clients.

Soutenir nos fournisseurs

Ce plan de modernisation prévoit également d’accompagner les fournisseurs de Bombardier dans cette montée en cadence. Des investissements directs chez les fournisseurs permettront de les équiper des outillages nécessaires à cette augmentation de production. Bombardier génère environ 70 millions d’euros par an de chiffre d'affaires pour ses fournisseurs belges (dont 80 % sont situés en Flandre).

Le site industriel de Bombardier à Bruges (en Flandre-Occidentale) est le seul site en Belgique qui dispose encore des connaissances et des équipements nécessaires pour construire et tester des trains de A à Z. Le site couvre 173 000 m² (dont 67 600 m² couverts), offrant des possibilités d'expansion et de développement. Bombardier est un l’un des employeurs les plus importants de la ville de Bruges. On estime à 1 000 le nombre d’emplois indirects générés par l’activité industrielle de Bombardier en Belgique.

