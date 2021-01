De verhoging van de productiecapaciteit en de modernisering van de Bombardier-site in Brugge worden gefinancierd door een investering van meer dan zes miljoen euro

Dit investeringsplan ondersteunt de aanwerving van (ten minste) 180 extra medewerkers

Directe investeringen in onze leveranciers, om de productieverhoging te ondersteunen, maken ook deel uit van het investeringsplan



Bombardier Transportation, wereldleider op het gebied van mobiliteit, heeft vandaag de lancering aangekondigd van een belangrijk investerings- en aanwervingsplan om de productiecapaciteit van zijn fabriek in Brugge te verhogen. De modernisering van de site van Bombardier in Brugge en de verhoging van de productiecapaciteit zullen worden gefinancierd door een investering van meer dan zes miljoen euro. Als gevolg hiervan zal het bedrijf ten minste 180 extra werknemers aannemen om de productietoename van de site te ondersteunen.

“Dit plan is voor ons zowel een industriële noodzaak als een geloof in de toekomst”, verklaarde Laurent Bouyer, President van Bombardier Transportation, Frankrijk en Benelux. Hij vervolgde: “Ondanks de context van de coronaviruscrisis, is Bombardier vastbesloten om verder te gaan met een ambitieus plan voor de transformatie en duurzaamheid van de Brugge-site. Dit bewijst de vitaliteit van onze industriële site en het is een ongekende kans om onze productiefaciliteiten te moderniseren, dankzij digitale processen, cybertools en milieuvriendelijke oplossingen.”

“Ons orderboek is vol”, zegt Michel Huyghe, die op 1 januari 2021 werd aangesteld als Site Director en Head of Operations voor de site in Brugge. “Eind december ontvingen we een nieuwe bestelling voor 204 M7-rijtuigen voor NMBS, wat neerkomt op ongeveer 18 maanden werk voor onze fabriek in Brugge. Daarom is het belangrijk voor ons om massaal te investeren in onze productiecapaciteit en om onze activiteiten te ontplooien, ten voordele van de hele spoorwegindustrie en de regio”, besluit hij.

Vanuit industrieel oogpunt zal dit investeringsplan Bombardier in staat stellen om zijn productiecapaciteit tegen de zomer van 2021 te verhogen:

Door een nieuwe productielijn te creëren voor rijtuigen met 1 niveau en voor NMBS M7-rijtuigen

Door nieuwe, modernere en efficiëntere tools aan te schaffen

Door nieuwe werkplekken te creëren zoals een keuringstation voor de schilder afdeling en een specifieke werkplek voor de eindkeuring door de klant



Het plan zal ook de onderhoudswerkplaatsen moderniseren, vooral die voor TRAXX-locomotieven, waarvoor de site in Brugge een European Centre of Excellence is binnen Bombardier.

Nieuwe medewerkers aanwerven

Wat betreft vaardigheden en kennis omvat dit plan het aanwerven van minstens 180 extra werknemers om te voldoen aan de toegenomen productiebehoeften in termen van volume en vaardigheden. Tot op heden is aan 100 medewerkers een vast contract aangeboden, terwijl 80 anderen worden aangeworven met een contract voor bepaalde tijd van twee jaar, met de mogelijkheid dit om te zetten in een vast contract. Met zijn zeer gespecialiseerde personeelsbestand is de site van Bombardier Brugge goed gepositioneerd met de nodige knowhow en expertise om de toenemende vraag van de klanten het hoofd te bieden.

Leveranciers ondersteunen

Dit moderniseringsplan zal ook de leveranciers van Bombardier ondersteunen. Directe investeringen in leveranciers zullen hen in staat stellen te worden uitgerust met de tools die nodig zijn voor deze productieverhoging. Bombardier genereert jaarlijks een inkomen van ongeveer 70 miljoen euro voor zijn Belgische leveranciers, waarvan 80 procent in Vlaanderen.

De industriële site van Bombardier in Brugge is de enige site in België die nog de capaciteit en ervaring heeft om treinen van A tot Z te bouwen en te testen. De site in Brugge beslaat 173.000 m² en biedt mogelijkheden voor verdere uitbreiding en ontwikkeling. Bombardier is een van de belangrijkste werkgevers in de stad Brugge en er worden naar schatting 1.000 indirecte jobs gegenereerd door de industriële activiteiten van Bombardier in België.

Bombardier Transportation

Bombardier Transportation is een wereldwijde leverancier van mobiliteitsoplossingen die vooroploopt met het breedste portfolio van de spoorwegindustrie.

Bombardier

Met meer dan 52.000 medewerkers in twee bedrijfssegmenten is Bombardier, een wereldleider in de transportsector, die innovatieve en baanbrekende vliegtuigen en treinen maakt. Onze producten en diensten bieden transportervaringen van wereldklasse die nieuwe normen stellen op het gebied van passagierscomfort, energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid.

Bombardier, met het hoofdkantoor in Montreal, Canada, heeft productie- en technische locaties in meer dan 25 landen in de segmenten Luchtvaart en Transport. De aandelen van Bombardier worden verhandeld op de Toronto Stock Exchange (BBD). In het fiscale jaar dat eindigde op 31 december 2019, boekte Bombardier een omzet van $ 15,8 miljard. Nieuws en informatie zijn beschikbaar op bombardier.com of volg ons op Twitter @Bombardier.

