Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce la sortie de la version 9.10 de Prima XL , sa plateforme cloud de gestion de la réassurance. Cette nouvelle version, qui marque une étape majeure dans le redéveloppement complet de l’application en HTML5, propose aux utilisateurs une interface graphique flambant neuve, homogène avec les autres logiciels du groupe. La gestion des limites et des franchises annuelles sur plusieurs contrats ainsi que l’intégration de la norme ACORD pour l’envoi des messages TA/CM font également partie des évolutions majeures livrées avec cette version.

En cette année de crise mondiale, les sociétés d’assurances ont plus que jamais besoin de gagner en efficacité et de maîtriser leurs coûts en s’appuyant sur des solutions pérennes qui leur permettent d’automatiser et de sécuriser leurs activités, mais qui leur garantissent aussi des évolutions régulières et faciles à déployer. La gestion de la réassurance n’échappe pas à ce constat et l’éditeur Prima Solutions semble avoir parfaitement intégré cette tendance puisque Prima XL 9.10 est la quatrième version du logiciel sortie en 2020.

« Nous avons à cœur de proposer à nos utilisateurs de nouvelles versions innovantes à un rythme régulier », explique Julien Victor, directeur général de Prima Solutions. « Le confinement a accéléré l’adoption du cloud qui était déjà pour nous un enjeu stratégique primordial. Nos clients veulent bénéficier des dernières avancées sans recourir à des projets de montées de version complexes et onéreux. Cette année, c’est plus de 20 nouvelles versions que nous avons mises à disposition de nos utilisateurs dans l’ensemble du groupe. Tous nos logiciels sont désormais en version cloud, tous nos récents projets sont réalisés sur le cloud et toutes nos solutions respectent désormais la même charte graphique. C’est un challenge ambitieux que nos équipes ont su relever ces derniers mois pour homogénéiser notre offre groupe née de la fusion récente de 5 entités distinctes. Cette offre globale, unique sur le marché, a d’ailleurs tout récemment été présentée à notre parc clients lors du Club Utilisateurs de fin novembre . D’intéressantes perspectives se dégagent pour début 2021 avec des sociétés d’ores et déjà intéressées pour utiliser plusieurs de nos produits. »

La refonte de l’interface pour une meilleure expérience utilisateurs

Disponible depuis début décembre, Prima XL 9.10 propose, sur les modules gestion des acceptations et comptabilité technique et financière, une toute nouvelle interface développée en HTML5 et compatible avec n’importe quel navigateur. Les fonctionnalités existantes pour ce module ont été reconduites au sein d’écrans allégés et clarifiés. « Les utilisateurs devraient rapidement retrouver leurs habitudes », indique Julien Victor. « Ils apprécieront la modernité de la nouvelle interface et la fluidité de navigation. » La refonte graphique de l’application sera étendue à l’intégralité des modules au premier semestre 2021.

Une couverture fonctionnelle encore élargie

Le suivi des connexions, la gestion des clauses de superposition pour les polices souscrites sur plusieurs exercices ainsi que les calculs associés, l’ajout de fonctions dédiées aux courtiers pour la génération des écritures comptables de courtage ou la création d’habilitations pour gérer des périmètres dans le cas de l’utilisation partagée de Prima XL entre une cédante et un courtier, mais aussi la gestion des clauses multi-sections pour les limites annuelles (Annual Aggregate Limit ou AAL) et les franchises annuelles (Annual Aggregate Deductible ou AAD), l’ajout de listes déroulantes pour un meilleur suivi des lettres de crédit (LOC) en cessions/rétrocessions ou encore l’imperméabilité des calculs d’acceptations… Tous ces exemples sont autant de nouveautés attendues par nos utilisateurs qui contribuent à l’amélioration permanente de la couverture fonctionnelle du système.

La mise à jour du module ACORD

Depuis de nombreuses années, Prima Solutions soutient ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) et sa volonté de standardiser les échanges de données sur le marché de l’assurance. A ce titre, Prima Solutions fait partie de l’initiative Ruschlikon , aussi bien en France qu’aux Etats-Unis, et travaille en étroite collaboration avec des cédantes, des réassureurs et des courtiers pour apporter des réponses technologiques au marché.

La dernière version de Prima XL intègre la norme ACORD 2016.10 et permet la génération des CM (Claims Messages) en plus des TA (Technical Accounts) lors de l’envoi des comptes.

« Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli par nos équipes en cette année difficile », déclare Julien Victor. « Prima XL 9.10, avec sa nouvelle interface, va contribuer à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des professionnels de la réassurance qui nous font confiance pour les accompagner dans leurs défis de digitalisation. Les prochaines versions de Prima XL porteront notamment sur l’intégration de nos solutions transverses : Prima Analytics , le logiciel d’aide à la décision pour explorer et segmenter les données assurances, et Prima Pilot , le poste de travail des gestionnaires d’assurances pour automatiser les flux opérationnels et suivre l’avancée des activités. Ces deux logiciels sont d’ores et déjà compatibles avec Prima P&C et nous travaillons à les intégrer à toute notre gamme de produits. Nous avons pu présenter quelques résultats concrets liés à la réassurance lors de notre récent Club Utilisateurs . Les besoins du marché sont réels : ces démonstrations ont suscité un vif intérêt. »