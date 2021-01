Pr Sandoz ® Posaconazole est utilisé pour traiter les infections fongiques à Aspergillus, ainsi que pour prévenir le développement d'infections fongiques à Aspergillus et Candida, entre autres en oncologie chez les patients ayant reçu une greffe de cellules souches.



Sandoz Posaconazole est utilisé pour traiter les infections fongiques à Aspergillus, ainsi que pour prévenir le développement d'infections fongiques à Aspergillus et Candida, entre autres en oncologie chez les patients ayant reçu une greffe de cellules souches. Pr Sandoz ® Silodosin est utilisé pour traiter les signes et les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate.

Sandoz Silodosin est utilisé pour traiter les signes et les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Sandoz est le premier fabricant à lancer des génériques de PrPOSANOL* et de PrRapaflo** contribuant ainsi à générer des économies substantielles pour les patients et les fournisseurs de régimes d’assurancemédicaments publics et privés.



BOUCHERVILLE, Québec, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada Inc. annonce aujourd’hui le lancement de PrSandoz® Posaconazole et PrSandoz® Silodosin, faisant de Sandoz la première entreprise à offrir des génériques de posaconazole et silodosine sur le marché canadien. Le lancement de PrSandoz® Silodosin fait suite à un litige de brevet suivant lequel la Cour fédérale a statué que le produit de Sandoz ne contrefaisait pas un brevet portant sur ce médicament. Ces nouveaux produits de Sandoz permettent de rendre ces traitements plus accessibles aux patients et à leurs professionnels de la santé et de réduire la pression sur le système de santé.

PrSandoz® Posaconazole est un antifongique générique de PrPOSANOL* (posaconazole). Posaconazole est indiqué dans la prévention des infections à Aspergillus et à Candida chez les patients qui ont un risque élevé de présenter de telles infections, tels que les patients présentant une neutropénie prolongée ou ceux ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), ainsi que dans le traitement de l’aspergillose invasive chez les patients dont la maladie est réfractaire à l’amphotéricine B ou à l’itraconazole, ou chez les patients qui ne tolèrent pas ces médicaments. Le médicament est offert sous forme de comprimés à libération retardée à 100 mg

PrSandoz® Silodosin est l’équivalent générique de PrRapaflo** (silodosine). C’est un antagoniste sélectif du sous-type ALPHA1A des récepteurs adrénergiques de la prostate et de la vessie utilisé pour traiter les signes et les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP). Il est vendu en pharmacie en capsules de 4 mg et 8 mg.

« Nous sommes fiers d’ouvrir la voie aux génériques pour silodosine et posaconazole au Canada. Sandoz Canada prend à coeur son rôle d’acteur de premier plan du secteur de la santé et nos équipes se mobilisent sans cesse pour accroître notre portefeuille de produits afin d’améliorer l’accès des patients à des médicaments d’ordonnance abordables et de haute qualité, » a déclaré Michel Robidoux, Président et Directeur général de Sandoz Canada. « En plus de travailler à un approvisionnement continu en médicaments essentiels malgré les défis de la pandémie de COVID-19, nous nous faisons un devoir de continuer à lancer de nouveaux médicaments qui vont contribuer à la vigueur de notre système de santé dans le futur et à la santé des Canadiens. »

Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, entre autres, les revenus potentiels futurs générés par la vente de PrSandoz® Posaconazole et PrSandoz® Silodosin. Vous ne devriez pas accorder une confiance indue à ces énoncés. Ces énoncés prospectifs traduisent l’opinion et les attentes actuelles de la direction au sujet d’événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si certaines des hypothèses sous-jacentes devaient se révéler fausses, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exposés dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que PrSandoz® Posaconazole et PrSandoz® Silodosin seront soumis ou approuvés pour d’autres indications additionnelles ou étiquetage dans d’autres marchés, ou à n’importe quel moment en particulier, tout comme il est impossible de garantir que PrSandoz® Posaconazole et PrSandoz® Silodosin seront approuvés par un organisme réglementaire ou connaîtra un succès commercial futur. En particulier, les attentes de la direction à l’égard de PrSandoz® Posaconazole et PrSandoz® Silodosin pourraient subir l’influence de divers facteurs, notamment : les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, y compris des résultats d’études cliniques inattendus et des analyses supplémentaires de données cliniques existantes; des mesures réglementaires imprévues, des retards ou encore la réglementation gouvernementale en général; la capacité de la compagnie à obtenir ou à conserver la protection de la propriété intellectuelle; la conjoncture économique générale et celle de l’industrie; la tendance mondiale vers une rationalisation des coûts liés aux soins de santé, y compris les pressions constantes exercées relativement à l’établissement des prix; les impacts de la pandémie de COVID-19; des problèmes de fabrication inattendus, et autres risques et facteurs mentionnés dans le formulaire 20-F déposé par Novartis AG auprès de la US Securities and Exchange Commission. Sandoz fournit les renseignements dans ce communiqué en date d’aujourd’hui et ne s’engage aucunement à diffuser une mise à jour des énoncés prospectifs décrits aux présentes à la suite de renseignements nouveaux, d’événements à venir ou autrement, sauf tel que requis par la loi.

À propos de Sandoz Canada

Sandoz est un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis AG. Véritable figure d’autorité dans son domaine, Sandoz Canada commercialise et distribue une vaste gamme de génériques, de biosimilaires et de produits de spécialité.

www.sandoz.ca



Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sandoz-canada/

* PrPOSANOL (posaconazole) est une marque de Merck Canada Inc.

** PrRapaflo (silodosine) est une marque d’Allergan Inc.

Pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer avec Paule Pelletier (voir les coordonnées ci-dessous).

Renseignements :

Paule Pelletier

Sandoz Canada Inc.

+1 514 702-7699

paule.pelletier@sandoz.com