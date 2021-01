MONTRÉAL, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer l’identification d’une nouvelle zone aurifère lors de la campagne de forage complétée en septembre dernier sur son projet Maritime-Cadillac. La propriété Maritime-Cadillac, qui est en coentreprise entre Mines Agnico Eagle limitée (« Agnico Eagle ») (51%), et Midland (49%), est située le long de la faille Cadillac.



Au cours de ce programme, deux (2) sondages totalisant 1 311,0 mètres ont été complétés au cours du mois de septembre dernier. Le sondage 141-20-41 d’une longueur de 879,0 mètres, qui visait principalement l’extension en profondeur de la zone Dyke Est, a intersecté vers la fin du sondage, une nouvelle zone aurifère associée avec des veines de quartz et une altération en chlorite et biotite dans les sédiments du Groupe de Cadillac.

Cette nouvelle zone a retourné un intervalle titrant 9,69 g/t Au sur 1,0 mètre entre 847,3 et 848,3 mètres. La zone Dyke Est a quant à elle retourné un intervalle de 0,33 g/t Au sur 15,3 mètres entre 761,4 et 776,7 mètres, incluant 1,44 g/t Au sur 1,0 mètre de 774,5 à 775,5 mètres. Quelques autres valeurs aurifères de plus de 1 g/t Au ont été intersectées plus haut dans ce sondage.

Tableau 1 : Meilleurs résultats sondage 141-20-41

Sondage De (m) À (m) Au g/t Largeur (m) Zone 141-20-41 223,5 225,0 1,29 1,5 Gr. Piché 257,2 258,5 3,21 1,3 Gr. Piché 709,5 710,3 3,43 0,8 Gr. Piché 761,4 776,7 0,33 15,3 Dyke Est Incluant 774,5 775,5 1,44 1,0 847,3 848,3 9,69 1,0 Séd. Gr. Cadillac



L’autre sondage de cette campagne (141-20-40) d’une longueur de 432,0 mètres a été a complété afin de tester deux zones aurifères parallèles (Zone Sud et Zone Nord), aucun résultat significatif n’a été obtenu.

Agnico Eagle et Midland font la revue des résultats afin d’évaluer la possibilité de faire du forage additionnel afin de tester cette nouvelle zone identifiée dans le sondage 141-20-41 dans les sédiments du Cadillac.

Mise en garde :

Les épaisseurs vraies des intersections en forage rapportées dans ce communiqué ne peuvent être déterminées avec l’information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

Contrôle de la qualité

Le programme d’exploration sur le projet Maritime Cadillac est exécuté par Agnico Eagle. Les données ont été révisées par Mario Masson Vice-Président Exploration pour Exploration Midland Inc. et personne qualifiée tel que défini par la norme canadienne 43-101. Les échantillons pour analyse économique sont prélevés de carottes de forage de calibre NQ sciées en deux, dont une moitié est envoyée à un laboratoire commercial et l’autre moitié conservée comme témoin. Les analyses ont été effectuées par ALS Minerals de Val d’Or avec l’insertion de blancs et de standards afin d’en contrôler la qualité.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels qu’Agnico Eagle, BHP Billiton Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique de ce communiqué.

