Athena Investments A/S

January 26, 2021 09:26 ET

January 26, 2021 09:26 ET

Selskabsmeddelelse nr. 03/2021



København, 26. januar 2021

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 02/2021 har Athena Investments A/S (”Athena”) anmodet Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq Copenhagen”) om at slette Athenas aktier fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Nasdaq Copenhagen har imødekommet anmodningen om sletning fra handel og officiel notering af Athenas aktier på Nasdaq Copenhagen.

Sidste handelsdag for og officiel notering af Athenas aktier på Nasdaq Copenhagen er således den 16. februar 2021, som også er den sidste børsdag i den igangværende tvangsindløsningsperiode.





Bestyrelsen





For yderligere information:

Peter Høstgaard-Jensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 40 10 88 71

Francesco Vittori, adm. direktør, tlf.: +45 33 36 42 02

Vedhæftet fil