TORONTO, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd’hui son rapport sur les fonds d’investissement pour 2020. Depuis 2018, le rapport de fin d’année fournit des données sommaires sur les ventes et l’actif géré annuels des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Le rapport de 2020 comprend des données et des analyses supplémentaires liées à la pandémie mondiale, ainsi que des comparaisons historiques avec les périodes précédentes de turbulences sur les marchés.



« Le rôle de l’IFIC dans la collecte et l’analyse de données nous permet d’obtenir des renseignements importants sur la façon dont les changements dans le contexte réglementaire et économique influent sur le secteur des fonds d’investissement et les investisseurs qu’il sert », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Au cours d’une année sans précédent marquée par une forte volatilité des marchés, nous sommes heureux de constater des ventes globales positives et des niveaux d’actif historiquement élevés dans les fonds communs de placement et les FNB. »

Points saillants :

À la fin de 2020, l’actif détenu dans des fonds communs de placement canadiens totalisait 1,78 mille milliards de dollars, et celui détenu dans des FNB, 257 milliards de dollars.



En 2020, les ventes nettes de fonds communs de placement totalisaient 31 milliards de dollars, et celles de FNB, 41.5 milliards de dollars.



À la fin de 2020, l’actif détenu dans des fonds communs de placement axés sur l’investissement responsable totalisait 17,3 milliards de dollars et celui détenu dans des FNB, 2,8 milliards de dollars.



L’actif détenu dans des fonds communs de placement alternatifs totalisait 12,2 milliards de dollars, et celui détenu dans des FNB alternatifs, 2,9 milliards de dollars.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317