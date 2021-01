TORONTO, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crohn et Colite Canada est ravie d’annoncer que 20 étudiants inscrits dans un établissement postsecondaire canadien pour le semestre de l’automne prochain recevront une bourse unique pour célébrer le 10e anniversaire d’AbbVie MII Programme de bourses d’études. Depuis 2012, Crohn et Colite Canada et AbbVie Canada ont remis chaque année des bourses d’une valeur de 5 000 $ à dix étudiants inspirants qui s’efforcent d’atteindre leurs objectifs scolaires et de redonner à la communauté tout en surmontant les défis posés par la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse.



Les maladies auto-immunes chroniques affectent 270 000 Canadiens et l’âge typique d’apparition des symptômes est l’adolescence ou le début de l’âge adulte – les années critiques pour la scolarité et le développement professionnel. Lorsqu’une personne développe une de ces maladies auto-immunes, son organisme se met à attaquer les tissus sains des intestins, ce qui entraîne une inflammation de la totalité ou d’une partie du tube digestif. Bien que chaque cas soit unique, les symptômes les plus courants sont des douleurs abdominales aiguës, des nausées, de la fatigue, des hémorragies internes et un besoin soudain et urgent d’aller aux toilettes.

« La nature perturbatrice et débilitante de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse peut affecter la capacité d’un élève d’assister à des cours, de participer à des activités parascolaires avec ses pairs ou de travailler pour payer ses frais de scolarité et autres frais d’études. Nous sommes ravis de nous être associés à AbbVie Canada au cours des neuf dernières années pour soutenir un groupe d’étudiants remarquables en atténuant tout stress financier grâce au programme de bourses », a déclaré Susan Cowan, directrice générale de Crohn et Colite Canada. « Nous sommes heureux de marquer cette année charnière en attribuant dix bourses supplémentaires. Il est inspirant de voir la résilience, la passion et le dévouement des étudiants atteints de ces maladies alors qu’ils poursuivent leurs objectifs scolaires et professionnels tout en redonnant à la communauté. C’est un honneur de les aider à transformer leurs rêves en réalité. »

Depuis le lancement du programme, Crohn et Colite Canada et AbbVie Canada ont appuyé le cheminement académique de 89 étudiants, chacun ayant reçu des fonds par le biais d’une bourse pour couvrir leurs frais de scolarité, leurs frais d’études, le matériel pédagogique requis ou le logement sur le campus.

« Nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec Crohn et Colite Canada, et nous sommes très heureux de doubler le nombre de bourses cette année pour célébrer le 10e anniversaire de cet important programme », a déclaré Tracey Ramsay, vice-présidente et directrice générale d’AbbVie Canada. « Obtenir un diplôme postsecondaire est déjà assez difficile sans avoir à composer avec une maladie. Nous espérons que ces bourses pourront atténuer certaines difficultés financières, permettant aux étudiants de se concentrer sur leurs études et de poursuivre leurs rêves. »

AbbVie MII Programme de bourses d’études exige que les étudiants remplissent une demande en ligne, fournissent deux lettres de recommandation personnelle et soumettent une dissertation d’une page qui souligne comment ils s’efforcent d’atteindre leurs objectifs scolaires et professionnels tout en maintenant un niveau optimal de bien-être et en inspirant les autres à faire de même. Un comité de sélection indépendant composé de gastroentérologues, de partenaires communautaires et de représentants de patients de partout au pays sélectionnera les vingt bénéficiaires après avoir examiné les demandes soumises.

« Un conseil pour les étudiants qui soumettent leur candidature pour la bourse d’études AbbVie sur les MII – démarquez-vous en décrivant les passions et motivations qui vous permettent de continuer malgré tous les défis qui vous attendent. Expliquez ce que cela signifie de s’épanouir plutôt que de simplement survivre, et décrivez votre influence sur les autres », déclare Leslie Hernandez, qui a reçu la bourse d’études AbbVie sur les MII en 2017.

Crohn et Colite Canada accepte dès maintenant les candidatures pour AbbVie MII Programme de bourses d’études 2021. La date butoir pour les étudiants est le 1er juin 2021 à 23 h 59 HAE.

Pour en savoir plus sur l’admissibilité et le processus de candidature, veuillez visiter ici.

