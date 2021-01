KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Jan. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Steuertechnologie und -dienstleistungen, hat die Übernahme von Tellutax, einem Start-up für Edge-Technologie mit Sitz in Portland, bekannt gegeben.Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.



Tellutax entwickelt Edge-Technologien unter Verwendung einer Container-Architektur, mit der Kunden Steuerlösungen nahtlos am Point-of-Need mit erhöhter Skalierbarkeit und vereinfachtem Management bereitstellen können.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit der Edge-Technologie von Tellutax unsere Führungsposition auf dem Enterprise-Markt ausbauen und unsere Expansion im Bereich Zahlungs- und IoT-Plattformen der nächsten Generation beschleunigen können“, erklärt David DeStefano, President und CEO von Vertex.„Diese Übernahme unterstützt unsere Technologie-Roadmap und unsere Hybrid-Cloud-Strategie. So können wir Kunden in einer zunehmend hypervernetzten Umgebung bedienen.“

Tellutax wurde 2018 von zwei versierten Führungskräften aus dem Bereich Steuerautomatisierungssoftware gegründet.Eric Ruud, CEO von Tellutax, war früher als Managing Director bei Thomson Reuters tätig. Eric Christian, Chief Technology Officer (CTO) von Tellutax, war an der Gründung von Sabrix beteiligt und leitete die Entwicklung der zugehörigen Software-Plattform für indirekte Steuern.Sabrix wurde 2009 von Thomson Reuters übernommen.

„Vertex ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierungslösungen für indirekte Steuern und hat sich über mehrere Technologiegenerationen hinweg bewährt“, so Christian.„Wir glauben, dass sich Edge-Computing als die nächste Technologiegeneration in unserer Branche durchsetzen wird, und wir freuen uns, Vertex dabei zu unterstützen, diesen Wandel zu beschleunigen.“

Mit der Edge-Technologie von Tellutax können Unternehmen in allen Branchen von einem neuen Maß an Leistung und Skalierbarkeit profitieren, indem große Mengen an Transaktionsdaten genau dort verarbeitet werden, wo sie benötigt werden.Mit der Technologie lassen sich Steuerinhalte optimieren. Hierbei werden Daten nur für die Standorte bereitgestellt, an denen sie tatsächlich benötigt werden. Dadurch wird letztendlich die Steuerermittlung beschleunigt und der Ressourcenverbrauch des Edge-Service reduziert.

„Sowohl Ruud als auch Christian besitzen umfassendes Know-how über Steuertechnologie und können auf eine Erfolgsbilanz bei Innovationen zurückblicken.Wir freuen uns, die Funktionalität der Edge-Computing-Technologie, die Tellutax speziell für die Steuerbranche entwickelt hat, in unser Lösungsportfolio aufzunehmen“, fügt DeStefano hinzu.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern.Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und zuverlässig wachsen können.Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf die indirekten Steueranforderungen der wichtigsten Geschäftsbereiche verschiedener Branchen zugeschnitten werden können, einschließlich Vertrieb und Verbrauchernutzung sowie Mehrwert und Gehaltsabrechnung.Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com , oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn .

Quelle: Vertex, Inc.

Unternehmenskontakt:

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

+1 484.595.6142