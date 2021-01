KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 26 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur de premier plan de technologies et de services fiscaux, a annoncé l'acquisition de Tellutax, une startup spécialisée dans la technologie de l'informatique périphérique (ou edge computing) basée à Portland. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Tellutax conçoit une technologie périphérique à l'aide d'une architecture de conteneurs, qui permet aux clients de fournir des solutions fiscales en toute transparence là où elles sont nécessaires avec une évolutivité accrue et une gestion simplifiée.

« Nous sommes convaincus que la technologie de périphérie de Tellutax étendra notre leadership sur le marché des entreprises et accélérera l'expansion de notre écosystème vers les plateformes de paiement et d'IdO de nouvelle génération », a déclaré David DeStefano, président et PDG de Vertex. « Cette acquisition renforce notre feuille de route technologique et notre stratégie de cloud hybride, nous permettant de servir nos clients dans un environnement toujours plus connecté. »

Tellutax a été fondée en 2018 par deux dirigeants chevronnés en matière de logiciels d'automatisation fiscale. Eric Ruud, PDG de Tellutax, était auparavant directeur général chez Thomson Reuters, tandis qu'Eric Christian, directeur technologique de Tellutax, a co-fondé Sabrix et dirigé la conception et le développement de sa plateforme de logiciels de gestion de la fiscalité indirecte. Sabrix a été acquise par Thomson Reuters en 2009.

« Vertex est un leader mondial dans l'automatisation de la fiscalité indirecte, qui possède une expérience éprouvée dans plusieurs générations de technologie », a commenté M. Christian. « Nous sommes convaincus que l'informatique périphérique sera la prochaine génération de technologie dans notre industrie et nous sommes ravis d'aider Vertex à accélérer cette transformation. »

La technologie de périphérie de Tellutax permet aux entreprises de tous les secteurs de bénéficier de nouveaux niveaux de performance et d'évolutivité en permettant de traiter de grandes quantités de données de transaction là où cela est nécessaire. La technologie permet l'optimisation du contenu fiscal en limitant uniquement les données nécessaires pour des emplacements spécifiques, accélérant ainsi le calcul fiscal et réduisant l'empreinte du service périphérique.

« MM. Ruud et Christian possèdent une connaissance approfondie de la technologie fiscale et une vaste expérience de l'innovation. Nous sommes ravis d'ajouter la fonctionnalité de la technologie d'informatique périphérique que Tellutax a développée spécifiquement pour la gestion fiscale à notre portefeuille de solutions », a ajouté M. DeStefano.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Source : Vertex, Inc.

Contact auprès de la société :

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142